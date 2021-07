Melissa Satta parla del dolore più grande della sua vita

Melissa Satta in vacanza a Capri tra un evento mondano e l’altro

Melissa Satta è momentaneamente in pausa come tanti altri colleghi del piccolo schermo. L’opinionista di Quelli Che il Calcio, divenuta famosa come velina nella seconda metà del 2000, è al momento in vacanza nelle località estive turistiche più belle d’Italia. Ha fatto tappa prima in Sardegna, adesso si trova a Capri in compagnia dei suoi amici.

Non mancano gli eventi mondani ai quali presenzia immancabilmente apparendo sempre in ottima forma, smagliante. In molti vedono la sua vita come lusso, sfarzo, insomma un sogno ad occhi aperti, chiunque vorrebbe vivere al suo posto. In realtà anche nella sua vita i disagi ed i problemi non mancano.

Il dolore ai piedi e il consiglio della showgirl ai suoi follower

E’ solita trascorrere tempo sui social, ama Instagram dove pubblica scatti di sè e della sua famiglia, chiacchiera con gli amici virtuali, con i follower che le pongono domande sulla vita sentimentale, privata e lavorativa. Per quanto possa essere riservata ama parlare della sua routine, di ciò che fa nel corso delle settimane o giornalmente, spesso parla anche del figlio Maddox.

Ieri ha pubblicato una foto in cui si mostra seduta su una panchina di un parco pubblico e si tocca una caviglia. I follower non hanno potuto fare a meno di evidenziare la bellezza delle decolletè dal tacco vertiginoso che indossa ai piedi chiedendole come possa fare a camminarci sopra senza avere dolori, disturbi. Melissa Satta ha risposto che stare ore in piedi sui tacchi anche se altissimi è possibile, lei è la dimostrazione vivente che si può fare. L’unico segreto è il cerotto del quale è lei stessa testimonal. Invita tutti ad acquistarlo per non farsi fermare da una semplice vescica ai piedi. Gli utenti hanno apprezzato il suo consiglio e hanno ringraziato l’ex moglie di Prince Boateng, che spesso condivide i segreti della sua bellezza.

La donna smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip

Melissa Satta è tra le poche donne belle e semplici della tv italiana, è umile ed alla mano, per questo è seguita da molti giovani che la vedono proprio come un’amica. In queste settimane il suo nome è uscito fuori parlando del Grande Fratello Vip, il reality show che dovrebbe avere inizio a metà settembre 2021.

I nomi dei concorrenti non sono ancora stati pubblicati, ma era stata avanzata l’ipotesi della sua partecipazione. A smentire ci ha pensato la diretta interessata che ha affermato che mai prenderebbe parte perchè sentirebbe la mancanza del figlio e non potrebbe stargli lontano per molto.