Alessandra Amoroso, voglia di diventare mamma, ultime dichiarazioni

Alessandria Amoroso e la voglia sproporzionata di avere una famiglia tutta sua

Alessandra Amoroso ha pubblicato sui social una foto che non lascia alcun dubbio poiché è la dimostrazione che ciò che la cantante vorrebbe più di ogni altra cosa al mondo è una famiglia tutta sua, uno o più figli da amare. In realtà non si tratta di nulla di nuovo dato che da quando è apparsa per la prima volta sugli schermi televisivi non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma.

La cantante salentina è da parecchi anni sulla scena musicale, ha raggiunto il successo in breve tempo diventando non soltanto famosa ma la preferita degli adolescenti e non. La foto che oggi ha riacceso i riflettori sulla sua vita privata e sul desiderio di maternità la mostra al mare, nel suo amato Salento.

Qui si gode le giornate estive insieme alla nipotina Andrea di cui è innamorata proprio come fosse la figlia. La coccola sempre, cerca di non farle mancare nulla. Alla foto aggiunge la didascalia “E sul tuo viso c’è la mia espressione”. Il desiderio di diventare mamma cresce giornalmente, eppure almeno per adesso un bambino non rientra nei suoi piani perché è concentrata sul lavoro e non ha un compagno al suo fianco. (Continua dopo la foto)

Gli impegni lavorativi non le permettono di fare progetti di vita importanti

Fino al prossimo anno, Alessandra Amoroso si dedicherà alla musica. Ha da poco annunciato il primo concerto che si terrà allo stadio San Siro di Milano il 13 luglio 2022. All’amore ha dedicato comunque gran parte del suo tempo e della sua vita. L’ultima volta che ne ha parlato è stato durante un’ospitata da Mara Venier a Domenica In.

Si è emozionata parlando del sentimento e della storia d’amore con Stefano Settepani, ormai giunta al termine. Allora si chiedeva se avesse voluto avere un figlio, se oggi non ha più bisogno di porsi una domanda un motivo c’è, è pronta ed è evidente.

La fine della storia d’amore con Stefano Settepani

A questo proposito Alessandra racconta che l’amore tra lei e l’ex fidanzato era ormai finito, erano arrivati ad un punto in cui non c’era altra soluzione se non lasciarsi. Ha trascorso un brutto periodo dopo l’allontanamento da lui, adesso sta bene e sta cercando di trovare il giusto equilibrio.

Secondo l’artista ciò che conta realmente è essere in equilibrio con se stessi perchè soltanto allora si è pronti ad intraprendere una relazione d’amore e dare il meglio all’altra persona.