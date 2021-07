Temptation Island, Filippo Bisciglia finisce nell’occhio del ciclone

Temptation Island, il caos per un’amicizia tra il conduttore e delle coppie della scorsa edizione vip

Temptation Island getta Filippo Bisciglia nel caos. È uno dei conduttori più amati della TV italiana, ha dato il via alla sua carriera televisiva partecipando al Grande Fratello e da quel momento in poi non si è più allontanato dal piccolo schermo. Quando Alessia Marcuzzi ha preso il suo posto per un’edizione di Temptation, il pubblico ha chiesto a gran voce il ritorno dell’uomo al timone del programma. Purtroppo però qualche settimana fa gli utenti hanno scoperto che tra lui e dei concorrenti c’è un feeling particolare che rimanda a delle amicizie fuori dal programma.

Tempo fa era stato proprio il conduttore di Temptation Island intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a parlare dell’amicizia con due concorrenti del docu-reality di Canale 5. Aveva raccontato in particolar modo della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane che ha partecipato a Temptation Island vip nella scorsa edizione. Al termine del reality che parla di amore, sentimenti, tradimenti i due si erano lasciati.

Filippo Bisciglia aveva un legame anche con Manila Nazzaro, tra le migliori amiche della compagna di lui, Pamela Camassa. Nonostante questi legami il conduttore ha affermato di riuscire a separare il lavoro dalla vita privata poiché quando lavora diventa imparziale. Per questo non sembrerebbe esserci alcun problema. In teoria l’allarme dovrebbe essere rientrato, in pratica non lo è.

La rabbia sui social non si placa, qualcuno ipotizza la manipolazione della trasmissione

Purtroppo sui social gli utenti non sembrano aver accettato le sue giustificazioni, anzi continuano tutti a parlare e straparlare facendo anche particolari e gravi insinuazioni.

Molti espongono un dubbio: Filippo potrebbe favorire alcuni concorrenti suoi amici. Il diretto interessato è subito intervenuto nella vicenda per tranquillizzare i fan sulla correttezza del programma.

Covid, mancato rispetto delle norme: la reazione del conduttore

Al telespettatore non sfugge niente e in piena emergenza covid non si poteva fare a meno di sottolineare che il programma che sta andando in onda su Canale 5 il lunedì alle 21.40 non rispetta le norme di sicurezza. Non si rispetta il metro di sicurezza e nessuno indossa la mascherina. Così è intervenuto ancora una volta Filippo che ha spiegato che Temptation Island è stato registrato a seguito di quarantena obbligatoria per almeno una settimana.

Tutti i concorrenti inoltre sono stati sottoposti a controlli prima di essere stati mandati sull’isola. La casa del Grande Fratello e l’isola della Sardegna sono i luoghi più sicuri in Italia. Mediaset ha sempre dimostrato molta attenzione riguardo alla tematica apparsa sin da subito delicata.