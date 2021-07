Deddy vittima di una truffa, qualcuno si spaccia per lui

Deddy protagonista di una truffa su WhatsApp

Deddy sta vivendo delle settimane intense dopo la fine della sua esperienza ad Amici. Tanti impegni uno dietro l’altro non gli consentono di trovare un momento libero da dedicare a sé. Partecipando alla finale del talent show 2020/2021 il giovane cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Ha subito riscosso grande successo dopo aver pubblicato il primo EP, Il Cielo Contromano. Con quest’ultimo sta infatti scalando le classifiche.

In questi giorni ha dato il via al tour che gli permetterà di andare in giro per l’Italia ed incontrare i suoi numerosi fan. Sono in molti a seguirlo da mesi, lo sostengono e lo supportano perché lo merita sia come persona che in qualità di artista. Adesso Deddy ha diversi impegni promozionali e da qualche ora ha anche annunciato le prime date del tour che dovrebbe avere inizio il prossimo inverno.

I biglietti che consentono di avere accesso ai live sono andati a ruba in pochissimo tempo. Per questo si pensa che nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare grandi novità. L’attenzione mediatica oggi è caduta tutta su di lui a causa di un qualcosa di inaspettato. Si tratta di una truffa della quale si è trovato ad essere vittima. Deddy ha scoperto infatti che qualcuno si è spacciato per lui su Whatsapp per qualche tempo.

La commozione, l’emozione e poi la delusione della scoperta della truffa

Chi si è spacciato per l’artista ha contattato anche alcuni follower che credevano davvero di parlare con il cantante di Amici. I fan erano rimasti tutti senza parole per la commozione, poi per la delusione nello scoprire che non era lui ma qualcuno che voleva prendersi gioco di loro. Il cantante dopo aver scoperto della truffa, è intervenuto sui social raccontando il fatto mediante un post e facendo chiarezza.

I ringraziamenti dell’artista di Amici ai suoi fan e le rivelazioni sulla sua vita sentimentale: la relazione con la ballerina è giunta al termine

In questo momento Deddy è impegnato presso gli studi di registrazione perché sta incidendo nuova musica ma trova comunque un attimo di tempo da dedicare a coloro che lo seguono con amore e affetto.

Ai follower dedica sempre dolci parole ringraziandoli per i commenti, per i complimenti, per il sostegno che gli danno, la forza e l’energia per andare avanti. Qualche settimana fa su Instagram Deddy ha annunciato la fine della relazione con la ballerina di Amici 20, Rosa Di Grazia.