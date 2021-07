Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta (FOTO)

Enrico Brignano è diventato papà

Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta. La donna è stata seguita passo passo dal ginecologo Filippo Perniola che l’ha accompagnata al parto. Così è nato Niccolò, il piccolo pesa 2,910 Kg. I genitori hanno dato notizia direttamente sulla pagina Instagram. Il comico romano è felicissimo e racconta insieme alla moglie come una coincidenza abbia reso il momento ancora più bello, speciale.

Flora Canto ha postato sui social una foto in cui ha in braccio il piccolo Niccolò con accanto il papà e ha scritto che mentre andava in onda Fatto da mamma, lei partoriva. Si tratta del programma che Flora conduce, un format in cui ospita le mamme vip.

Con loro la conduttrice prepara i piatti che si consumano solitamente in famiglia. Entrambi hanno condiviso subito gli scatti in ospedale poco dopo il parto. Il comico ha accompagnato le foto con dolci frasi e pensieri per il nuovo arrivato e per la moglie che ha ringraziato per averlo reso nuovamente papà. (Continua dopo la foto)

Martina la primogenita presente in tutte le foto di papà e mamma con il pancione

Per Brignano e Flora Canto il piccolo appena nato è il secondo figlio. La prima è Martina, sempre protagonista delle foto in cui la mamma appare con il pancione. In uno degli ultimi post la Canto lamenta di essere stanca, è stata per lei una gravidanza lunga, non semplice.

I follower attendono una proposta di matrimonio ufficiale

Dopo la nascita di Niccolò aumentano i rumors che li vorrebbero vedere con una fede al dito. Anche il giornalista Santo Pirrotta durante la trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe su Tv 8 aveva parlato di un matrimonio intravedendo il pancino perchè la Canto aveva dichiarato poco prima che con la seconda gravidanza avrebbe costretto l’attore romano a sposarlo. E chissà che adesso non sia la volta buona. Al momento non c’è traccia di proposta ufficiale.

Nella vita di Brignano c’è già un matrimonio, nel 2008 aveva infatti sposato la ballerina Bianca Pazzaglia. Per Flora Canto si tratterebbe invece delle prime nozze. Lei ha avuto una relazione con il conduttore Filippo Nardi ma non sono convolati a nozze.

Flora ed Enrico Brignano si sono conosciuti quando erano entrambi impegnati, nonostante questo l’amore tra i due è sbocciato e nulla è riuscito a fermarli. Dopo essersi separati dai rispettivi partner si sono fidanzati e da allora non si sono mai separati. La dolcezza di lui ha conquistato il cuore di Flora che nel comico ha visto un uomo all’antica generoso e premuroso.