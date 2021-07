Belen Rodriguez ha un mancamento durante le registrazioni di Tu Sì Que Vales: “Ho fatto 3 flebo” (FOTO)

Belen Rodriguez ha avuto un malore: eco come sta

Nella giornata di martedì dopo aver messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata a registrare Tu Si Que Vales. Tuttavia, qualche istante dopo l’inizio delle riprese la soubrette argentina si è sentita male ed è stata prima soccorsa, poi portata in hotel.

A raccontare questo retroscena è stata proprio l’ex moglie di Stefano De Martino. “Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Sì Que Vales”, ha rivelato la modella sudamericana.

Belen Rodriguez: la verità sull’indiscrezione di Giulia Stabile come sua sostituta

La vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile non l’hanno mai presa in considerazione come possibile sostituta di Belen Rodriguez alla conduzione di Tu Sì Que Vales. Infatti, la ballerina e fidanzata di Sangiovanni si trovava nello studio 8 del centro Elios di Roma con Rudy Zerbi e Alessio Sakara per un’altra ragione che non ha nulla a vedere con il programma del sabato sera di Canale 5. (Continua dopo la foto)

Le spiegazioni sulla presenza di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

A svelare il tutto ci ha pensato il portale web TvBlog che riporta: “Vero è che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico, dove ha molti fans, ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belen, ma per occuparsi di contenuti video “affascinanti” per la piattaforma Witty.

In particolare, come per altro annunciato su Witty tv, la Stabile sarà la conduttrice di un nuovo programma dal titolo “Fai un gavettone” in cui vengono organizzati appunto dei gavettoni a sorpresa a persone che secondo amici, parenti e fidanzati se lo meritano.

Chissà però che quello non sia l’unico impegno di Giulia per Witty tv e che magari se ne aggiunga uno come inviata della piattaforma web della Fascino mostrando contenuti esclusivi e dietro le quinte del popolare show del sabato sera di Canale 5 o di altri programmi della casa di produzione di Maria De Filippi, vedremo”.