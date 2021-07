Antonella Clerici parla del vaccino ed Heather Parisi sbotta: “Basta ricatti morali!” (FOTO)

Antonella Clerici parla del vaccino anti-covid

Recentemente anche Antonella Clerici si è unita a gran parte dei personaggi pubblici che sostengono da mesi l’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19. Infatti, la padrona di casa di E’ sempre Mezzogiorno ha rivelato che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso tutte quelle persone che sono più fragili e che grazie alla sperimentazione e alla scienza abbiamo una speranza di allungare la vita agli anziani.

“Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”, ha fatto sapere la professionista Rai attraverso il suo profilo Twitter. (Continua dopo il post)

Heather Parisi replica ad Antonella Clerici

Ovviamente, come era prevedibile il post di Antonella Clerici in pochissimo tempo è stato sommerso di commenti e reazioni. Tra i tanti anche quella piuttosto polemica di Heather Parisi.

Infatti, l’ex ballerina e storica rivale di Lorella Cuccarini ha risposto così: “Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta“. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al botta e risposta tra Clerici e Parisi

La replica di Heather Parisi sul suo account Twitter ha diviso l’opinione pubblica. Infatti, in parte si sono scagliati contro l’ex ballerina accusandola di boicottare la campagna vaccinale. Mentre altri hanno preso le sue parti scagliandosi contro Antonella Clerici e il suo discorso fatto sul noto social network. Ecco un post del genere: