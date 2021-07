Fariba Tehrani, sofferenza e grande crisi: “Colpa dei quattro mesi all’Isola dei Famosi”

Fariba Tehrani in crisi dopo de L’Isola dei Famosi 2021

L’ex naufraga Fariba Tehrani sta attraversando un periodo di crisi. Ex concorrente della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi e madre di Giulia Salemi è tornata a parlare della sua lunga esperienza in Honduras.

La donna di origini persiane ha fatto vedere sul suo profilo Instagram il suo salone di bellezza, ma non è riuscita a nascondere un enorme dispiacere, dato che al suo interno non c’era nessun cliente. “Questa è la mia Spa, ma purtroppo è vuota. C’è crisi…”, ha asserito l’estetista ai suoi seguaci. Si tratta di una crisi che ha colpito tutti gli imprenditori durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato la donna.

Non lavora più dopo la sua partecipazione al reality show

Sempre sul suo account Instagram, continuando lo sfogo social, Fariba Tehrani ha confessato le ragioni per le quali starebbe affrontando tale crisi. Secondo la madre dell’ex gieffina Giulia Salemi, la mancanza di clienti nel suo locale (Spa) sarebbe dovuta sia alla sua partecipazione alla 15esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Sia alla pandemia che ha messo in ginocchio numerose attività in tutto il nostro Paese e tutto il mondo. “Questa crisi è dovuta al fatto che sono sia mancata quattro mesi per partecipare a L’Isola dei Famosi e sia per il Covid…”, ha asserito l’ex naufraga.

Fariba Tehrani e i problemi alla pelle dopo l’Isola 15

Infine Fariba Tehrani, sempre sul suo profilo Instagram ha confessato a tutti coloro che la seguono di avere numerosi impegni e purtroppo non ha troppo tempo da dedicargli. Tra l’altro la madre di Giulia Salemi ha anche rivelato che a breve dovrà recarsi nel capoluogo lombardo per fare una visita alla dermatologica.

Sulla quale ha riscontrato numerosi problemi dopo la partecipazione alla 15esima edizione de Isola dei Famosi. “Sono giorni impegnativi. Devo fare delle cure mediche, e spesso sono a Milano…”, ha concluso la donna sul noto social network.