Paola Caruso, l’annuncio: “Sono tornata single”, perchè è finita con Dario Socci

Paola Caruso si è lasciata con Dario Socci

Niente da fare, Paola Caruso non ha una vita sentimentale facile. Infatti, in questi ultimi anni l’e Bonas si Avanti un altro ha cresciuta da sola suo figlio e successivamente altre relazioni sentimentali non sono andate bene. Alcuni mesi fa la soubrette calabrese aveva annunciato l’inizio di una relazione con il puglie Dario Socci.

La coppia si è recata anche nel salotto di Barbara D’Urso per parlare del loro amore, ma anche in questo caso non c’è stato nessun lieto fine per tale flirt. Attraverso il suo account Instagram, la cavallerizza ha annunciato: “Come avete notato, da inizio giugno non metto più storie con lui qua su Instagram…Posso dire che la nostra storia è purtroppo finita…”.

Il motivo della loro separazione

Dopo aver informato i follower della fine della sua storia d’amore con Dario Socci, in tanti si sono chiesti per quale ragione è giunta al capolinea. a svelare il motivo ci ha pensato la stessa Paola Caruso attraverso il suo account Instagram.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha confidato che la scelta di prendere due strade differenti è avvenuta in comune accordo. Infatti, col passare delle settimane si sono resi conto che erano poche le cose che avevano in comune, quindi era giusto interrompere perché non c’erano i presupposti per andare avanti. “Alla fine abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune…”, ha detto l’ex naufraga che in pochissimo tempo ha ricevuto il supporto dei follower.

Paola Caruso e Dario Socci erano in crisi da settimane

C’è da sottolineare che la separazione tra Paola Caruso e Dario Socci non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti, alcune settimane fa l’ex Bonas di Avanti un altro sempre su Instagram aveva fatto sapere ai follower che era in atto una crisi sentimentale con il pugile.

Tuttavia, in quell’occasione la soubrette calabrese non aveva voglia di parlarne: “È un momento delicato, non me la sento di parlare…”. E dopo un periodo abbastanza complicato, nelle ultime ore è arrivato l’annuncio da parte della donna. Al momento, a differenza della sua ex, lo sportivo non ha dichiarato nulla in tal senso.