Alena Seredova svela ulteriori dettagli sul tradimento di Buffon

Alena Seredova, la fine della relazione con il portiere più forte del mondo

Alena Seredova torna a parlare una volta ancora del presunto tradimento di Gianluigi Buffon. Così anni dopo spuntano dei nuovi retroscena sulla vita sentimentale del calciatore che all’età di 43 anni andrà a difendere ancora una porta di calcio dopo l’addio alla Juventus.

Buffon infatti concluderà il tutto a Parma dove la sua carriera calcistica ha avuto inizio. Molti considerano questa scelta una tra le più romantiche che andrà a chiudere il cerchio e a porre il punto su quella che è stata per il portiere una carriera fantastica, ricca di successi. Buffon come pochi ha seguito il cuore.

Cosa è successo nel 2014

La relazione tra i due giunse al termine nel 2014 quando uscì la notizia inaspettata della separazione dell’uomo dalla madre dei suoi primi due figli. L’evento attirò l’attenzione di tutti, qualunque pagina di gossip, giornali sportivi, opinione pubblica parlava di loro. Nonostante siano trascorsi parecchi anni ancora oggi la ferita è aperta e dolorosa e se ne continua a parlare.

La modella ceca tornando sull’argomento sulla pagina ufficiale Instagram, risponde direttamente a qualunque domanda posta dai follower, anche alle più difficili e scomode. Qualcuno si chiede come sia venuta a conoscenza del tradimento, mai confermato, del portiere. La modella risponde di averlo saputo dalla radio ma non per ultima perchè l’ultimo è stato il padre. La battuta conferma che ancora oggi il rapporto tra lei e Gianluigi è parecchio teso e complicato.

Come Alena a Buffon hanno ricominciato a vivere dopo la separazione

Adesso Alena Seredova affronta il tema con leggerezza ed ironia ma ai tempi fu per lei un trauma perchè pensava a David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio con l’ex marito nel 2007 e nel 2009. Dopo la fine della relazione Buffon ha continuato la sua relazione con Ilaria D’Amico con la quale avrebbe tradito l’ex moglie, la conduttrice l’ha anche reso padre di Leopoldo Mattia.

Alena invece è rimasta single per diversi anni fino al 2015 quando ha conosciuto il manager Alessandro Nasi, di 48 anni e con lui ha intrapreso una relazione. E’ stato proprio lui a farle tornare la voglia di amare e di fidarsi degli uomini. La loro relazione è appagante dal primo momento, lei appare sui social sempre felice. Insieme hanno avuto una bambina, Vivienne Charlotte, che per lui è la prima figlia. Nasi è il presidente di Comau, industria ma a breve potrebbe diventare anche il nuovo presidente della Juventus, prendendo il posto di Andrea Agnelli.