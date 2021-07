Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, rumors sulla relazione con Berlusconi (FOTO)

Maddalena Corvaglia su tutti i giornali di gossip per il nuovo amore

Maddalena Corvaglia torna sulle copertine; i giornali di gossip parlano di lei da almeno qualche settimana. Si fanno sempre più vivi ed insistenti i rumors sulla relazione fra l’ex velina e Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio.

La tesi sarebbe confermata adesso da qualche scatto pubblicato sui giornali in cui i due appaiono insieme a cena a Milano. Sarebbero stati pizzicati in compagnia in un locale con Davide Luigi il figlio di Berlusconi e Matilde con la quale Maddalena ha un rapporto speciale, sono come sorelle.

In realtà Maddalena è stata categorica e non ha perso tempo a smentire la relazione o la frequentazione con l’uomo. E’ stata determinata ed ha affermato che tra lei e Paolo Berlusconi c’è soltanto un legame di amicizia e non amoroso. L’ex migliore amica di Elisabetta Canalis ha concluso l’ultima relazione lo scorso gennaio e adesso ha voglia di concentrare e dedicare le sue energie soltanto sulla famiglia e sul lavoro, non ha tempo o voglia per iniziare una nuova relazione. Chi li ha visti insieme però non esita a dire che tra i due si nota parecchia complicità che racconta qualcosa che va oltre il semplice rapporto amichevole. (Continua dopo la foto)

Le vecchie storie d’amore che hanno fatto parte della vita di Elisabetta

Nonostante sia parecchio riservata, l’ex velina ha recentemente parlato di tutte le sue storie d’amore naufragate partendo da quella con Enzo Iachetti con il quale è rimasta legata per sei anni. Della relazione conserva un bellissimo ricordo perchè Iachetti è una bravissima persona. Poi ha sposato Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, con il quale ha avuto una bambina, Jamie.

Il divorzio nel 2017 le ha causato una ferita profonda, è stato per lei uno dei momenti più duri e difficili. Infine Maddalena ha ritrovato il sorriso con Alessandro Viani noto esperto di immobili ma la relazione si è conclusa bruscamente a poca distanza dalle nozze.

Cosa è successo con Elisabetta Canalis?

Ciò che la fa soffrire è sapere che tutti la considerano una donna forte e per questo non può cedere ad alcun momento di debolezza nonostante la vita le abbia posto davanti non pochi ostacoli.

Tra le recenti confessioni anche quelle sulla Canalis sua storica amica che le è stata accanto durante la separazione da Stef Burns. Dopo il trasferimento della Corvaglia negli Stati Uniti però sembrerebbe essere successo qualcosa di cui nessuna delle due vuole parlare.