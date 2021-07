Anticipazioni Uomini e Donne 2021, retroscena: la nuova tronista prima era un uomo

Si lavora per la ricerca dei tronisti di Uomini e Donne

Nonostante mancano un paio di messi alla messa in onda della 26esima edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi e i suoi autori sono alla ricerca dei nuovi tronisti. Il dating show tornerà in onda da lunedì 13 settembre 2021, sempre alle 14:45 su Canale 5.

Stando alle recenti dichiarazioni della padrona di casa, quest’anno in studio troveremo dei ragazzi semplici e non con lo scopo di fare gli influencer. Nelle ultime ore, però, si è fatta avanti una clamorosa indiscrezione che riguarda uno dei possibili volti del Trono classico. A quanto pare sarebbe in lizza una tronista che prima era un uomo.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia

Nello specifico, gli spoiler sulla 26esima stagione di Uomini e Donne in onda in autunno nel pomeriggio di Canale 5, arrivano direttamente dal portale web Dagospia. Infatti, sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge che saranno quattro i tronisti che si metteranno in gioco da settembre.

Due uomini e due donne saranno pronti a cercare la persona che potrebbe farli innamorare all’interno del dating show di Maria De Filippi. Anche per la prossima edizione, dopo il successo di quella terminata alla fine di maggio, si punterà sulla formula che mescolerà insieme Trono classico e quello over per tutti e cinque gli appuntamenti settimanali.

Troveremo una tronista che prima era uomo

Ma la grande novità della nuova edizione del Trono classico di Uomini e Donne potrebbe essere la presenza di una tronista che prima era uomo. Una scelta, sempre se l’indiscrezione lanciata da Dagospia sia vera, che sicuramente farà discutere nelle prossime settimane e che non era mai successa nel dating show di Maria De Filippi.

La persona in questione ha compiuto interamente il suo percorso di transizione e come professione sarebbe commessa. Ad oggi, però, il portale non ha svelato l’identità della ragazza che con molta probabilità a settembre sarà presente nello studio 6 del centro Elios di Roma. Ne sapremo qualcosa in più durante le prime registrazioni previste per la fine di agosto.