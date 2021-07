Jerry Calà, il lieto evento e la felicità dei fan

Jerry Calà il successo dopo la critica

Jerry Calà il mattatore degli anni Ottanta, presente in qualunque trasmissione come ospite allora come oggi. Una delle interpretazioni più conosciute è quella di Yuppies – I Giovani di Successo di Carlo Vanzina, che si è rivelato vincente al botteghino, stroncato dalla critica ma rivalutato in quest’ultimo periodo come riproduzione fedele dell’epoca. Se la pellicola ha avuto successo è stato soprattutto grazie a lui che ha divertito migliaia di spettatori vestendo i panni del pubblicitario ambizioso ma anche complice di un capo fedifrago. Anche il sequel Yuppies 2 incassò 14 miliardi di lire.

A fare parte della sua carriera non sono stati soltanto ruoli nella commedia all’italiana ma anche ruoli in film come Diario di un vizio di Marco Ferreri, un’interpretazione incredibile che gli ha permesso di ricevere anche le scuse da parte dei critici. Ad oggi non esiste estate senza Sapore di Mare, i suoi film fanno parte della programmazione televisiva anno dopo anno, immancabilmente.

50 anni di carriera e 70 anni da festeggiare insieme al suo pubblico

Jerry Calà è un attore a tutto tondo, uno di quelli che oggi è difficile trovare, sa impersonare qualunque ruolo dando sempre il massimo di sè. Nel 2021 raggiunge un traguardo personale importante che ha a che fare con l’età e con la carriera. Compie 70 anni e 50 di carriera cinematografica e televisiva. Per questo ha lanciato un invito tramite il settimanale TV Sorrisi e Canzoni a tutti i suoi ammiratori.

Ha dato loro un appuntamento all’Arena di Verona concluso con un messaggio inequivocabile: “Libidineeee!!!”. Il comico siciliano veronese di adozione spegne 70 candeline e per questo ha organizzato una mega festa alla quale potranno partecipare tutti i suoi fan, un’idea speciale che appartiene a pochi. Insieme a lui saranno presenti anche molti altri artisti pronti ad augurargli buon compleanno. Tra tutti J-Ax, Sabrina Salerno, Ezio Greggio, Mara Venier.

Il rapporto con Mara Venier dopo il tradimento

Mara Venier, sua ex moglie è ancora oggi una grandissima amica. Tra loro è rimasto tanto affetto perchè sono due persone intelligenti. Tra i due c’è sempre stata parecchia complicità che li ha spinti a mantenere i rapporti fino a volersi bene in modo fraterno.

La loro relazione terminò a causa del tradimento di lui del quale oggi Jerry non ama parlare poichè fa part dei ricordi del passato. Allora aveva soltanto 30 anni, era in preda al successo arrivato all’improvviso e tutto questo lo spinse a commettere un grave errore, tradirla.