Battiti Live, valanga di critiche per Elisabetta Gregoraci: “Sta lì senza alcuna capacità”

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla guida di Battiti Live 2021

Dopo le registrazioni effettuate il mese scorso, continua la programmazione di Battiti Live su Italia. Il programma musicale dell’estate prodotto da Radio Norba va in onda ogni martedì sera e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La soubrette calabrese dopo l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è tornata al timone dello show che ormai presenta da alcuni anni.

In queste prime due puntate la 41enne ha sfoggiato de look pazzeschi. Tuttavia, nelle ultime ore l’ex moglie di Flavio Briatore è stata raggiunta da una valanga di critiche da parte del popolo del web. Per quale motivo? Per tanti il mondo di condurre della donna non piace assolutamente.

Elisabetta Gregoraci nella bufera: il motivo

Nello specifico, a quanto pare lo stile di conduzione di Elisabetta Gregoraci non piace molto al popolo del web. Infatti, molti di essi si sono precipitati sui vari social network per condividere dei messaggi di critica nei confronti della padrona di casa di Battiti Live 2021. “Pensando intensamente che ci sono fior fiori di presentatrici a casa e la Gregoraci sta lì a presentare Battiti Live senza alcuna capacità, sconforto”, si legge su Twitter da parte di un internauta che stava seguendo il secondo appuntamento del programma musicale Mediaset.

“L’incredibile e sbalorditiva capacità di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri di involvere nella pratica del palco. Ogni anno conducono peggio di quello prima, alla faccia dell’esperienza”, ha scritto un altro utente scagliandosi duramente contro la coppia di conduttori.

Battiti Live 2021: ascolti buoni nonostante le critiche ai conduttori

Ma le critiche nei confronti dei conduttori di Battiti Live 2021, ovvero Elisabetta Gregoraci e Alan Pamieri, non sono terminate qui. “Manco il gobbo sa leggere, la Gregoraci è una senza talento mai vista”, ha scritto un altro utente su Twitter.

“Ho ascoltato due minuti di Battiti Live e mi sono subito beccato una domanda dalla banalità disarmante da parte della Gregoraci”, ha replicato un altro internauta sul noto social network. Nonostante la valanga di critiche per i due padroni di casa, in particolare la soubrette calabrese, lo show di Italia 1 nelle prime due puntate ha ottenuto un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti.