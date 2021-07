Grande Fratello Vip: i primi 5 concorrenti confermati, uno saltato e uno in trattativa (FOTO)

Lavori in corso per il Grande Fratello Vip 6

Nonostante siamo in piena estate continuano senza sosta i lavori per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, da lunedì 13 settembre 2021 la famosa porta rossa della casa di Cinecittà riaprirà i battenti. Da qualche settimana in rete circolano dei primi possibili concorrenti. Nelle ultime ore, ad esempio, il portale web Dagospia ha confermato cinque nomi che da tempo vengono menzionati sul web.

Nel reality show condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini vedremo Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Mentre ancora in forse la partecipazione di Anna Oxa, dato che manca ancora la chiusura del suo contratto. Sembra invece sia saltata la partecipazione dell’opinionista Giovanni Ciacci.

Dagospia svela i primi cinque concorrenti del GF Vip 6

Su Dagospia, ovvero il noto portale diretto da Roberto D’Agostino sono stati riportati i nomi dei cinque concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma anche un personaggio famoso in trattativa e una partecipazione saltata.

“Il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi cinque concorrenti “certi” della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Giovanni Ciacci aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore”, si legge sul sito internet. (Continua dopo il post)

Manuel Bortuzzo sul Grande Fratello Vip

Come accennato prima, il portale Dagospia ha dato per certa la partecipazione dell’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, ex opinionista di Italia Sì di Marco Liorni, per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Chiamato in causa sul reality show, lo sportivo ha detto: “Mi piacerebbe provare un’esperienza che può essere una sfida, ma che ha anche un valore per gli spettatori. È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire “cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi”.