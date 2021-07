Fabrizio Corona, ex tronista sbotta: “Mi deve dei soldi, è sparito” (VIDEO)

Jessica Antonini contro Fabrizio Corona

Come lui stesso ha ammesso durante un’incursione da parte delle forze dell’ordine, da qualche tempo Fabrizio Corona si sta frequentando l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Tuttavia, in passato ha avuto rapporti, solo professionali, con un altro volto del dating show di Maria De Filippi.

Ebbene sì, l’ex re dei paparazzi ha collaborato con Jessica Antonini, la giovane che ha fatto un quasi outing all’ex fidanzato Davide Lorusso. Nella giornata di mercoledì la ragazza ha lanciato una frecciatina velenosa all’ex fi Nina Moric, confessando che aspetta di ricevere mille euro da lui.

“Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie“, ha detto l’ex volto del Trono classico. Al momento il diretto interessato non ha replicato a tale accusa, lo farà nelle prossime ore? (Continua dopo il video)

La relazione tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Molti seguaci di Fabrizio Corona hanno notato la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni in diverse Stories di Instagran registrate a casa dell’ex re dei paparazzi. A svelare il mistero c’ha pensato lui stesso, che ha chiarito tutti i dubbi ed ha motivato la presenza della 19enne nel suo appartamento milanese: “Lei è la mia fidanzata, la mia convivente“.

Jessica Antonini e l’outing al suo ex Davide Lorusso

In un recente sfogo l’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini, parlando del suo ex Davide Lorusso ha confessato: “Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay. Io mi sono fatta la mia idea. Ma non è diffamatoria. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”.