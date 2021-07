Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò bloccati in aereo e filmati di nascosto: “Sono sconvolta”

Disavventura per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Nuova disavventura per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Infatti, i due ragazzi che si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 durante il loro viaggio di ritorno in aero dalla Sicilia hanno dovuto fare i conti con qualcosa di spiacevole.

In primis, c’è stato un forte ritardo a causa di una nuova eruzione dell’Etna. Inoltre, i due ex gieffini sono stati filmati di nascosto da un fan inopportuno che non ha rispettato le leggi sulla privacy. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Aereo in ritardo per l’eruzione dell’Etna

Fino a qualche giorno fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno passato una vacanza di relax e divertimento in Sicilia, terra natia dell’attrice di Ares Film. Tutto è andato nel migliore dei modi. Fino a quando i due ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 sono andati nell’aeroporto di Catania per prendere il volo che li avrebbe riportati nel capoluogo lombardo.

La 28enne messinese, sul suo account Instagram, si è lasciata andare a un amaro sfogo, rivelando ai follower la disavventura che ha vissuto in prima persona insieme alla sua dolce metà. “Oggi sembra davvero un film”, ha asserito l’ex gieffina sul noto social network, dicendo di trovarsi bloccata sull’aereo con il compagno a causa di una nuova eruzione dell’Etna.

Un fan filma di nascosto Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Sempre con delle Stories su Instagram, Rosalinda Cannavò ha continuato così: “Siamo in attesa di sapere se riusciamo a partire”. Subito dopo la 28enne messinese ha confessato che un passeggero ha pensato di accendersi una sigaretta all’interno dell’aereo, non rispettando le regole previste dalla legge. Ma non è finita qui, infatti l’attrice siciliana e Andrea Zenga hanno visto violare la propria privacy a causa di un fan che li ha filmati di nascosto.

“Un tizio abbastanza maleducato da quando siamo in aeroporto ci filma di nascosto senza il nostro consenso”, ha fatto sapere la ragazza , dicendo anche che l’hostess presente sull’aereo, si è recato da quella persona facendogli presente che stava assumendo un comportamento poco irrispettoso nei confronti della coppia. “Io sconvolta come alcune persone non riescono a rispettare le regole”, ha sbottato l’ex gieffina.