Tommaso e Alessandro di Temptation Island beccati dopo il reality insieme a delle ragazze (FOTO)

Tommaso e Alessandro pizzicati insieme a delle ragazze

A due puntate dalla conclusione dell’edizione 2021 di Temptation Island, Tommaso Eletti e Alessandro Autera sono stati pizzicati insieme in un rinomato bar di Ponte Milvio a Roma. I due sono stati fotografati da una spettatrice del reality show delle tentazioni di Canale 5 con tante ragazze ma senza le rispettive fidanzate e gli scatti in questione le ha condivisi in esclusiva l”nfluencer campana Deianira Marzano sul suo account Instagram.

Se il 19enne romano ha lasciato la trasmissione da single nel corso della seconda puntata dicendo addio a Valentina, Alessandro Autera è tutt’ora nel villaggio e al momento non siamo a conoscenza se uscirà insieme a Jessica Mascheroni oppure da sola. (Continua dopo le foto)

Tommaso Eletti e Alessandro Autera, perché sono soli al bar di Roma?

Infatti, il contratto stipulato con la produzione di Temptation Island prevede che non possono farsi vedere insieme per nessun motivo al mondo dopo le registrazioni, fino alla messa in onda dell’ultimo appuntamento del reality show delle tentazioni.

Per tale ragione, al di là della scelta fatta al falò di confronto, Alessandro Autera nelle foto scattate dai una spettatrice non è in compagnia della fidanzata Jessica Mascheroni, come Tommaso Eletti non lo è di Valentina. Quindi i due non avrebbero violato il regolamento.

Raffaella Mennoia svela una clausola di Temptation Island

A rendere nota questa clausola contrattuale con le coppie di Temptation Island è stata Raffaella Mennoia tempo fa in una lunga intervista concessa al noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In quell’occasione l’autrice e braccio destro di Maria De Filippi ha tolto qualche dubbio ai telespettatori.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma. Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi. Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”, ha detto la donna.