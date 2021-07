Stefano De Martino svela per quale motivo ha lasciato il mondo della danza

Stefano De Martino si confessa a Vanity Fair Italia

Chi segue Stefano De Martino sa perfettamente che da alcuni anni ha messo le scarpette della danza al chiodo per intraprendere la carriera da conduttore televisivo. In una recente intervista concessa al magazine Vanity Fair Italia, oltre a svelare il segreto di Maria De Filippi, il bel napoletano ha spiegato il motivo di tale scelta.

“Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”, ha detto l’ex marito di Belen Rodriguez.

Il professionista partenopea svela perché ha lasciato la danza per la tv

Intervistato dal periodico Vanity Fair Italia, Stefano De Martino a continuato così: “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.

Ad essere felice della scelta del bel napoletano è Alessandra Celentano che, durante un acceso faccia a faccia con lui durante una puntata del Serale di Amici 20 gli ha detto: “Non c’entra niente quello che dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose. Meno male che hai intrapreso un’altra carriera”.

Stefano De Martino parla di Maria De Filippi

Durante la lunga intervista concessa a Vanity Fair Italia, l’ex ballerino napoletano Stefano De Martino ha parlato anche di Maria De Filippi, ovvero colei che ha creduto in lui e lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

“Ha il suo segreto e ho imparato anche io da lei. Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”, ha concluso l’ex di Belen Rodriguez.