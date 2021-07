Francesca Cipriani, compleanno vip: invitati sconcertati, è finita in disgrazia

Il compleanno di Francesca Cipriani

Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha compiuto gli anni e per l’occasione ha deciso di fare un party ed invitare alcuni amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Tuttavia, stando al giornalista Alberto Dandolo di Oggi, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato delusi tutti coloro che erano alla festa milanese.

Infatti, sul portale web Dagospia l’esperto di gossip ha scritto: “Nei giorni scorsi Francesca Cipriani ha festeggiato i suoi 37 anni al Fashion Café di Cologno Monzese”.

Ovviamente si tratta di una località fuori dalle mappe estive del momento, come Milano Marittima o altre località balneari. Tuttavia, per tutti coloro che al momento si trovano nel milanese per lavoro nel mondo della televisione si consola anche in questo modo.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo su Dagospia

Il giornalista Alberto Dandolo, sempre su Dagospia ha continuato così il suo racconto della serata: “Al party di compleanno tanti amici e volti noti tra cui Vera Gemma e Lory Del Santo”. Poi l’esperto di gossip ha messo il dito nella piaga confessando agli utenti web un dettaglio davvero controverso sulla festa di compleanno di Francesca Cipriani. “Buffet minimal: poche e selezionate pietanze light, qualche bibita gasata, torta e brindisi d’ordinanza”, si legge sul sito internet.

Una scelta salutista quella dell’ex Pupa abruzzese? A quanto pare alla festa era previsto un menù leggero per evitare controindicazioni visto il clima torrido e le afose serate di Cologno Monzese? Con molta probabilità, anche perché l’ex naufraga ha ordinato di tagliare sui cocktail.

i cocktail a pagamento al party per Francesca Cipriani

Sempre sul portale web diretto da Roberto D’Agostino, il giornalista Alberto Dandolo ha scritto anche: “I drink alcolici o altri extra? Tutto a pagamento (pare 10 euro a cocktail, ndr)!”. Quest’ultimo, visibilmente sorpreso per quanto accaduto alla festa di compleanno di Francesca Cipriani, ha continuato così: “Si dice che gli invitati più ‘parsimoniosi’ abbiano storto non poco i nasi”. In poche parole, chi voleva anticipare le vacanze estive senza essere a Capri, Ibiza, Mykonos o Versilia sarà rimasto abbastanza deluso.