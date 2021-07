Fabrizio Corona, le accuse di Jessica Antonini “Mi deve dei soldi” (FOTO)

Fabrizio Corona deve 1000€ all’ex tronista di Uomini e Donne

Fabrizio Corona finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone, in queste ore non si parla d’altro che di lui. A fare il suo nome questa volta è stata Jessica Antonini ex tronista di Uomini e Donne che ha fatto delle importanti rivelazioni su Instagram. La donna ha pubblicato un post in cui ha raccontato ai followers di aspettare di ricevere dei soldi da Fabrizio Corona.

Qualche tempo fa è stata chiamata per partecipare ad uno shooting per la sua linea di abbigliamento ma non è mai stata pagata. Corona dovrebbe darle 1000€ per avere usato la sua immagine. (Continua dopo la foto)

La vita di Jessica tra uno scandalo e l’altro

Prima di chiamare in causa Fabrizio, Jessica aveva alzato un polverone sulla storia d’amore ormai giunta al termine con l’ex fidanzato Davide. Qualche settimana fa la donna aveva rivelato che il motivo della separazione tra lei e Davide è che lui in realtà sarebbe gay ma avrebbe scelto di tenerlo nascosto. Sempre secondo quanto da lei affermato l’uomo sarebbe andato via di casa improvvisamente, in malo modo senza nemmeno salutare il figlio.

Si è parlato di questa questione per settimane, il pubblico social si è diviso, chi si era schierato dalla sua parte e chi da quella di Davide Lorusso. Una volta accantonato il tutto, Jessica ha infiammato il web ancora una volta con altre rivelazioni, questa volta sull’ex re dei paparazzi.

Le prove del mancato pagamento di Corona, scomparso dopo lo shooting

Jessica Antonini aveva condiviso degli scatti in compagnia di Fabrizio Corona, proprio durante lo shooting. Sembravano essere entrambi parecchio divertiti, ma le cose non sono andate veramente come si pensava. E se all’inizio dopo aver pubblicato le foto in sua compagnia aveva ricevuto parecchi commenti negativi ed insulti da chi non prova stima nei suoi confronti, oggi ha ricevuto sostegno ed affetto. Poi c’è stato anche chi le ha detto che era ciò che meritava.

E’ probabile che il rapporto lavorativo tra Jessica e Corona sia nato per via della relazione di quest’ultimo con Sophie Codegoni, collega di Jessica, insieme hanno partecipato a Uomini e Donne nello stesso periodo. Almeno per il momento Fabrizio ha scelto di non replicare alle accuse, anche perchè ci sarebbe ben poco da dire. La donna ha allegato alle sue storie le prove della collaborazione con l’uomo prima della misteriosa sparizione.