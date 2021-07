Carmen Russo, il duro colpo: ecco cosa succede nella sua vita

Carmen Russo, la perdita di Raffaella Carrà ha sconvolto la sua vita

Carmen Russo, tanto amata dal pubblico ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti sotto shock. E’ una ballerina bravissima, in ottima forma nonostante abbia già superato la soglia dei 60, una donna del mondo dello spettacolo a 360 gradi. E’ sulla cresta dell’onda da moltissimi anni, si parla spesso di lei e del marito Enzo Paolo Turchi.

Nelle scorse settimane l’Italia è stata colpita da un grave lutto, stiamo parlando della morte di Raffaella Carrà avvenuta il 5 luglio improvvisamente. La sua assenza lascia un vuoto enorme nelle vite di chiunque, sia di coloro che la seguivano con passione, affetto e dedizione dagli anni 90, sia di coloro che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. Carmen Russo era molto legata a lei per questo dopo avere appreso la notizia ha dichiarato:

“È stato un duro colpo. Per noi era come una persona di famiglia”

Carmen Russo imita Raffaella Carrà e riceve la sua chiamata

Lei e Raffaella avevano un rapporto speciale, si volevano bene per cui una perdita simile è difficile da metabolizzare. Nel 2020 la Russo aveva partecipato a Tale e Quale Show con Carlo Conti. Aveva portato sul palco il Tuca Tuca di Raffaella carrà provato e riprovato in compagnia del marito ottenendo un’esibizione da 100 e lode.

Durante una delle recenti interviste della donna a TvMia aveva raccontato vari aneddoti e retroscena. Dopo la puntata andata in onda su Rai Uno, Raffaella aveva chiamato Carmen per complimentarsi con lei e congratularsi per il risultato ottenuto, realistico. Raffaella era per lei un vero e proprio idolo.

La vita di Enzo Paolo e Carmen in un reality

Questo non è stato l’unico dolore per la showgirl, perchè un anno fa è venuta a mancare anche la mamma Giuseppina, aveva 86 anni. Al suo fianco c’è sempre stato il marito con il quale è felicemente sposata da circa 40 anni. Insieme sono diventati genitori della piccola Maria. Il progetto di maternità a quest’età ha attirato parecchie critiche, dissensi ed accuse che però non l’hanno mai fermata.

Adesso il sogno della coppia è fare un programma per mostrare agli italiani come affrontano le giornate tutti e tre insieme vivendo la normalità come qualunque altra famiglia. Lei ed Enzo Paolo hanno già un’idea su come questo programma potrebbe chiamarsi “Mamma lì Turchi”. Il progetto è nato mentre giocavano sui social. Questo potrebbe infatti diventare un vero e proprio format Mediaset. Proprio a Mediaset Carmen Russo ha lanciato un appello, chissà che Piersilvio Berlusconi non decida di fare un tentativo.