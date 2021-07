Luciana Littizzetto in ospedale allarma i fan (FOTO)

Luciana Littizzetto il post sul letto d’ospedale

Luciana Littizzetto preoccupa i fan pubblicando una foto su Instagram in cui si mostra seduta su un letto di ospedale. Il volto comico di “Che tempo che fa”, si è sottoposta ad un intervento molto delicato al ginocchio. Non sta riuscendo a godersi questo periodo di vacanze come avrebbe voluto bensì tra un letto d’ospedale, con la mascherina ed il vassoio del cibo che le viene portato dagli infermieri.

Dopo aver pubblicato lo scatto ha rassicurato i suoi fan, che la immaginavano in chissà quale posto paradisiaco a rilassarsi, con l’immancabile ironia che la contraddistingue anche in una situazione di profonda difficoltà. Scrive: “E sono ancora qua. E già!” (Continua dopo la foto)

L’incidente avvenuto a dicembre 2019 continua a crearle problemi

Poi spiega che a dicembre 2019 le erano stati inseriti dei fili e dei ferri al ginocchio e che oggi sono stati tolti. Quell’anno la comica torinese era stata coinvolta in un incidente che le aveva causato la frattura della rotula e del polso. Trascorsi quasi due anni è stato necessario sottoporsi ad un nuovo intervento. La fase successiva sarà invece quella di riabilitazione.

I followers hanno colto l’occasione per farle coraggio e starle accanto emotivamente, trasmettendole tutto l’affetto che provano nei suoi confronti. Tra tutti spunta fuori Mara Venier che la incoraggia come Emma Marrone, Antonella Clerici, Alberto Matano e Patrizia Pellegrino. Immancabile il commento della sua collega Filippa Lagerback, che conduce “Che Tempo che Fa” con lei e Fabio Fazio. La conduttrice svedese le ha lasciato un cuore rosso sotto il post augurandole un pronto recupero e mandandole un forte abbraccio. Infine sui social, la comica ha ringraziato il dottor Salvatore Felice Caviglia, il medico specialista ortopedico che si è occupato di lei e che lavora presso l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino.

I progetti futuri della comica

Lucianina tornerà in forma in fretta, proprio come qualche anno fa, adesso ha in attivo parecchi progetti. Sarà per esempio presente nella prossima stagione del programma La Bomba su Radio Deejay. Nel frattempo voci di corridoio parlano di una sua possibile partecipazione alla seconda stagione di LOL.

La prima stagione di Lol-Chi ride è fuori andata in onda su Amazon Prime Video ha regalato tante risate; la stagione di esordio è andata quindi benissimo. Si sta già lavorando alla prossima nel corso della quale la Littizzetto potrebbe affiancare Claudio Bisio, Paola Cortellesi ad Ale e Franz. Sono stati fatti anche altri nomi e tra questi figurano Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli.