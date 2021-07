Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sommerso da critiche social: “Ridicolo senza cervello, si è montato la testa”

Riccardo Guarnieri torna attivo sui social

Dopo una lunga pausa social, nelle ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato attivo sul suo account Instagram. Infatti, l’ex fiamma di Ida Platano e di Roberta Di Padua ha postato un filmato che di certo non è passato inosservato a tutti coloro che lo seguono.

L’ex cavaliere del Trono classico di Uomini e Donne, a distanza di tempo da una sflilata messa in studio, è tornato a spogliarsi mostrando il suo corpo muscolosi e con gli addominali in bella vista. Tuttavia, la reazione del popolo del web non è stata per nulla positiva, infatti nel giro di poco tempo il personal trainer è stato sommerso di critiche.

L’ex cavaliere mette in mostra il suo fisico palestrato

Nello specifico, Riccardo Guarnieri dopo aver lasciato Roberta Di Padua si è ritirato dai social mantenendo il silenzio. A distanza di qualche settimana il personal trainer tarantino è tornato attivo su Instagram con una clip in cui appare in primo piano, a torso nudo, con tanto di pettorali scolpiti. L’ex volto del parterre senior di Uomini e Donne, dunque, ha voluto far girare la testa a tutte le sue follower, mettendo in bella mostra il suo fisico scolpito frutto di giornate in palestra.

Nonostante il bel vedere, l’ex di Ida Platano ha dovuto fare i conti con una serie di crtiche da parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi. “Montato, peccato sia senza cervello. Un uomo senza pa…”. ha scritto un utente dopo aver visionato la clip in questione.

La reazione del popolo del web al video di Riccardo Guarnieri

Ma le critiche nei confronti di Riccardo Guarnieri non sono terminate qui. Infatti, qualcun altro sui social ha scritto: “Mi fai ridere, solo fisico ma poca testa”. Un altro utente ha lanciato una frecciata velenosa all’ex cavaliere pugliese di Uomini e Donne, dicendo: “Narcisista allo stato puro, piaci solo a te stesso. Peccato”.

Ma anche: “Il cervello, questo sconosciuto. Tutto questo casino per farsi vedere a torso nudo”. In poche parole l’iniziativa social dell’ex fiamma di Roberta Di Padua non è piaciuta molto al punto che in tanti hanno commentato in maniera negativa la clip.