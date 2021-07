Barba D’Urso rivelazioni sulla storia con Stefano Bettarini

Barbara D’urso, si torna a parlare della storia d’amore con Bettarini

Barbara D’Urso è tornata al centro del gossip per la love story con Stefano Bettarini. La conduttrice non è solita parlare della sua vita privata, soprattutto dell’ambito sentimentale che cerca di tenere più riservato possibile. Eppure è noto che abbia avuto un breve flirt con Bettarini qualche anno fa.

La liason è stata documentata da alcune riviste di gossip. La relazione non ha avuto un lieto fine; si sono lascati dopo essere stati paparazzati da Alfonso Signorini e dal giornale Chi, nel lontano 2008. Nelle foto che li ritraevano apparivano abbracciati e parecchio complici tra le strade di Milano e Roma. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni dei diretti interessati prima della separazione

La D’Urso ai tempi aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti affermando di non essere una donna da una sera ma una che se esce con lo stesso uomo più di una volta lo fa per reale interesse. Su Bettarini aveva dichiarato che bacia benissimo. Lui invece durante varie interviste rivelava di essere veramente felice come non era mai accaduto nella sua vita.

Il pubblico appassionato di gossip si è sempre chiesto perchè la relazione fosse giunta al termine dopo tanta felicità ma i motivi non sono mai stati resi noti. Da quel momento in poi nessuno dei due ha mai parlato di quanto vissuto. Lo ha fatto soltanto Bettarini nel corso dell’avventura al Grande Fratello quando si era lasciato andare a rivelazioni giudicate fuori luogo e volgari. Aveva fatto la lista delle donne con cui aveva trascorso almeno una notte e figurava anche il nome di Barbara. La conduttrice si era detta sconvolta dal dialogo.

Carriera passata e futuro televisivo della conduttrice

Storica conduttrice televisiva Mediaset, alle sue spalle c’è una carriera eccezionale, stellare. E’ stata al timone di ben tre trasmissioni televisive, Domenica live, Pomeriggio 5 e Live non è la d’Urso andate in onda quasi contemporaneamente fino a qualche settimana fa. Adesso sembrerebbe soffiare un vento nuovo, molte cose stanno cambiando e a partire dalla prossima stagione, la conduttrice tornerà soltanto con un programma televisivo, quello pomeridiano che tiene compagnia alle famiglie, Pomeriggio 5.

L’azienda Mediaset ha deciso di prendere una dura posizione al riguardo, giustificando questa scelta dicendo che il pubblico si è stancato del genere e adesso ha bisogno di novità e di volti nuovi. Molto probabilmente Piersilvio Berlusconi vuole puntare sui giovani che in tv mancano ancora.