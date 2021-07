Sonia Bruganelli: “Alla fine ci sono cascata, è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”

Sonia Bruganelli ammette che alla fine ci è cascata

Dopo l’addio a Pupo e Antonella Elia, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha scelto una coppia femminile di opinioniste. Infatti, a settembre su Canale 5 vedremo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare questa nuova sfida televisiva.

“E’ un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”, ha fatto sapere l’imprenditrice. Stando alle dichiarazioni del direttore di Chi per fare tv bisogna essere cinici, visto che anche lei si ritiene tale ha accettato di fare l’opinionista del GF Vip 6.

Sonia Bruganelli parla del GF Vip 6 e degli haters

Dopo l’esperienza come opinionista, Sonia Bruganelli in futuro potrebbe partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip? Intervistata dal Corriere della Sera, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto così: “Già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione”.

Dopo questa nuova esperienza sul piccolo schermo, la donna ha fatto sapere che continuerà ad occuparsi della società di produzione SDL 2005. Inoltre, continuerà a presentare “I libri di Sonia” su SDL Tv. Mentre, sulle polemiche che giorni fa si sono sollevate sulle foto che posta su Instagram, come quelle dal jet privato, la Bruganelli ha detto: “Per gli haters sono quella che ostenta, non quella che condivide”.

Il consiglio di Paolo Bonolis

Dopo essere venuto conosciuto che Sonia Bruganelli ha accettato di fare l’opinionista del Grande Fratello Vip 6, Paolo Bonolis ha dato un consiglio alla moglie. A svelarlo è stata lei stessa nel corso della lunga intervista al Corriere della Sera.

“Mi ha detto: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”, ha concluso l’imprenditrice in attesa di vederla a settembre su Canale 5.