Gigi D’Alessio, chi è la nuova fiamma Denise Esposito? (FOTO)

Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata, la relazione è ormai ufficiale

Gigi D’Alessio esce allo scoperto con la sua nuova fiamma che è riuscita a fargli battere il cuore per la seconda volta dopo la fine della relazione, lunghissima, con Anna Tatangelo. Così il cantante napoletano sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Lei è Denise Esposito, da qualche settimana non si parla d’altro. I due sono stati paparazzati insieme in diversi eventi ma di lei si sa ancora pochissimo.

Si tratta di una ragazza napoletana, di 28 anni, frequenta la facoltà di giurisprudenza. Ha un profilo social in vista, vanta 16 mila follower. Su Instagram è iscritta come @denisesposito. Pubblica spesso scatti che la ritraggono in diversi look, ha una forte passione per la moda. La ragazza è bionda ed ha gli occhi azzurri, ama osare ma non è mai “oltre”. Su Instagram sono state pubblicate foto in cui indossa abiti eleganti, lunghi ma anche vestiti corti e sexy. Le borse di Gucci e Louis Vuitton completano gli outfit e riempiono il suo armadio. Si tratta bene. (Continua dopo la foto)

Quando e dove si sono conosciuti

Secondo le poche rivelazioni della coppia, Gigi D’Alessio e Denise si sono conosciuti a Capri in occasione di un concerto del cantante. I due hanno avuto modo di frequentarsi lontano dai riflettori, la loro relazione è rimasta segreta almeno fino a quando sono stati paparazzati insieme ad alcuni eventi.

Spesso i paparazzi hanno anche trovato Denise fuori la villa all’Olgiata, alle porte di Roma, ovvero presso la residenza in cui D’Alessio conviveva con Anna Tatangelo. Insomma adesso la relazione è ufficiale, tutto va a gonfie vele nonostante la differenza di età. Li separano ben 26 anni. Al momento la coppia convive a Napoli, ma Gigi per motivi di lavoro si trova spesso a fare avanti e indietro dalla Capitale.

La nuova relazione della Tatangelo, perchè lei e Gigi si sono lasciati

La fine della relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non ha niente a che fare con la Esposito, arrivata a portare un pò di luce nella vita del cantante partenopeo soltanto qualche tempo fa.

La rottura tra lui e Anna è avvenuta, almeno secondo le poche rivelazioni di lei, a causa delle differenze caratteriali che nel tempo hanno portato profonde fratture nella coppia. Oggi Anna è fidanzata con un altro cantante partenopeo, si chiama Livio Cori ed ha tre anni in meno di lei. E’ nato a Napoli, nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990. Noto rapper e attore italiano che ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 15 anni.