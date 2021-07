Michelle Hunziker, regalo da pelle d’oca da parte del marito Tomaso Trussardi (FOTO)

Michelle Hunziker, la sorpresa inaspettata illumina i suoi occhi

Michelle Hunziker ha ricevuto un regalo speciale dal marito Tomaso Trussardi. In questi giorni per loro non c’è alcuna ricorrenza speciale eppure l’uomo dei sogni di ogni donna le ha fatto recapitare delle meravigliose rose rosse. E’ stata una sorpresa inaspettata, Michelle si è mostrata ai follower con gli occhi luccicanti pieni di gioia, amore e commozione.

Ha colto l’occasione per rivolgersi alle donne, dicendo che tutte meritano di ricevere attenzioni simili che danno la prova di essere amate sempre in qualunque momento della vita. (Continua dopo la foto)

L’amore tra lei e Tomaso dagli inizi ad oggi

Lei e Trussardi stanno insieme da dieci anni. Hanno due figlie e non si fanno mai mancare nulla. Lui è lo stilista dell’omonima casa di moda, laureato in economia, imprenditore di successo, il suo patrimonio è cospicuo. Al momento ricopre il ruolo di amministratore delegato della Trussardi azienda fondata dal padre e che lui ha trasformato negli anni facendola diventare una casa di moda italiana di grande prestigio.

Michelle e Tommaso si sono sposati nel 2014, insieme hanno avuto Sole e Celeste, nel 2013 la prima e nel 2015 la seconda. Le parole che dedicano l’uno all’altra sono di gratitudine e riconoscenza reciproca. Michelle ha trascorso degli anni difficili, complicati durante i quali ha lavorato e basta, perchè voleva farcela da sola. Al suo fianco prima di Tomaso c’era soltanto Aurora Ramazzotti, figlia nata nel 1996 dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

Le perle di saggezza di Michelle per i suoi fan

A partire dal matrimonio con Trussardi cerca di vivere la sua vita in modo completo dedicandosi del tempo e lavorando, al contrario rispetto a prima, nel tempo libero. Al momento è in barca con delle amiche per una breve vacanza. Ama tenersi sempre impegnata e quando non è in vacanza o in giro per divertimento si occupa del marito, delle figlie, dei cani, dello sport.

E’ importante per lei mantenersi in ottima forma fisica, sempre al top. Una donna, un’artista, una madre ed anche una perfetta moglie. Tra una cosa e l’altra Michelle Hunziker regala perle di saggezza ai follower e probabilmente è stato anche quest’aspetto profondo a colpire il cuore del marito.

Negli ultimi post ad esempio invita tutti gli appassionati della vita ad essere coerenti e tenaci per raggiungere i propri obiettivi. Aggiunge che ci sono e ci saranno sempre muri di ignoranza e di resistenza oltre i quali bisogna andare tenendo la testa dritta verso il proprio percorso. Insegnamenti unici che rimangono nel cuore dei suoi follower.