Guenda Goria senza freni sul fidanzato: “Ci piace farlo nei posti insoliti”

Guenda Goria svela che lei e il fidanzato lo danno ovunque

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista Guenda Goria, tornata popolare grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip 5 insieme alla madre Maria Teresa Ruta. L’ex gieffina in tale circostanza ha parlato a lungo della sua neo relazione sentimentale col fidanzato Mirko Gancitano. Ad un certo punto dell’intervista la ragazza ha approfittato della situazione per fare una rivelazione davvero intima.

Nello specifico, la figlia di Amedeo Goria ha confessato che lei e la sua dolce metà lo fanno in posti impensabili. “Ci piace fare l’amore nei momenti e nei luoghi più insoliti durante i nostri viaggi…”, ha detto Guenda. Quest’ultima, inoltre, ha aggiunto anche che la voglia di farlo può nascere all’improvviso in qualsiasi posto: “Può succedere di farlo in auto, in treno o in aereo…”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la giovane.

Grande passione tra Guenda e Mirko

Sempre nella medesima intervista al settimanale Nuovo, Guenda Goria senza giri di parole ha fatto sapere che con Mirko Gancitano c’è una forte complicità fin dall’inizio della loro relazione. “Tra di noi non solo c’è una grande passione, ma anche tanto trasporto…”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Poi quest’ultima, che potrebbe presto tornare sul piccolo schermo, ha poi confessato che il più passionale tra i due è senz’altro il bel siciliano: “Mi cerca sempre, mi abbraccia in continuazione e dorme attaccato a me…”.

Guenda Goria risponde ad una domanda intima

Immediatamente dopo, la giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto all’ex gieffina Guenda Goria se fa l’amore con Mirko Gancitano più di una volta al giorno.

A quel punto, la figlia di Maria Teresa Ruta, senza nascondersi dietro ad un dito ha risposto che può capitare: “Dipende dai momenti e se c’è il giusto incrocio di sguardi…”.