“Elisabetta Gregoraci ha perso il lavoro: sostituita nel nuovo programma tv” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci rimane senza programma? Il rumor

Quello appena vissuto è stato un anno pieno di impegni professionali per Elisabetta Gregoraci. Infatti, dopo l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la soubrette calabrese è tornata al alla guida di Battiti Live insieme al collega Alan Palmieri, che sta riscuotendo un buon successo su Italia 1.

E proprio sulla seconda rete di Mediaset, l’ex moglie di Flavio Briatore era stata presa in considerazione per presentare un nuovo show, Honolulu, realizzato per sostituire la trasmissione comica Colorado. (Continua dopo il post)

Fatima Trotta alla guida di Honolulu?

A quanto pare, però, alla fine ad avere la meglio su Elisabetta Gregoraci, al momento impegnata con Battiti Live 2021, è stata Fatima Trotta. Quest’ultima per le ultime stagioni tv ha condotto Made in Sud su Rai Due insieme a Stefano De Martino. Ma siccome è in pausa, la soubrette napoletana sembra sbarcherà su Italia 1 proprio per presentare questo nuovo programma comico.

Stando alle prime indiscrezioni rese note dal portale web Tv Blog, la 41enne calabrese pare non abbia fatto i salti di gioia quando è venuta a conoscenza che non le avrebbero affidato la guida di Honolulu. Ma questi naturalmente al momento si tratta solo di voci e nulla di fondato.

L’indiscrezione lanciata da Tv Blog

Nelle ultime ore il noto portale web Tv Blog ha svelato che alla conduzione del nuovo format Mediaset Honolulu non ci sarà Elisabetta Gregoraci come inizialmente si era pensato, bensì Fatima Trotta che potrebbe arrivare dalla tv di Stato.

“Per la conduzione però pare che si pensi all’usato sicuro, ecco dunque che la scelta sarebbe caduta sulla bella, brava e simpatica Fatima Trotta. La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei “condizionati” corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva. Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta. L’appuntamento comunque per Honolulu è per il prossimo autunno nei mercoledì sera di Italia 1 con la conduzione di Fatima Trotta”, riporta il sito.