Ilary Blasi vuota il sacco: “Perché non ho lavorato in tv per due anni”

Ilary Blasi e quei due anni lontana dal piccolo schermo

Prima di approdare alla guida di Eurogames con Alvin, il quale si è rivelato un fiasco, nella vita lavorativa di Ilary Blasi c’è un buco di un paio d’anni. Infatti dopo una lunga pausa solo lo scorso marzo la moglie di Francesco Totti è tornata sul piccolo schermo alla guida de L’Isola dei Famosi 15.

Una pausa voluta e desiderata proprio dalla professionista romana che era reduce da tre edizioni del Grande Fratello Vip con risultati strepitosi e dagli appuntamenti estivi di Balalaika e Summer Festival. Ma allora per quale ragione si è allontanata volontariamente dalla tv? A svelarlo è stata lei stessa nel corso di una recente intervista.

La conduttrice romana spiega perché si è allontanata dalla tv

Nel nuovo numero in edicola del periodico “F” è contenuta una lunga intervista a Ilary Blasi, reduce dalla conduzione della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento la conduttrice romana si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia, tuttavia ha trovato il tempo per rispondere ad alcune domande di una giornalista. “Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”.

Poi la donna ha continuato così: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

La conduttrice capitolina in quel periodo di stop non ha mai preso in considerazione l’idea di smettere di lavorare e fare la bella vita come ‘moglie di’. “Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”, ha tuonato la donna.

Ilary Blasi: il sogno di un ritorno sul palco del Festival di Sanremo

Ilary Blasi per dopo la conduzione de L’Isola dei Famosi ha un grande sogno nel cassetto che prima o poi vorrebbe realizzare. Infatti, fra le pagine del giornale Il Fatto Quotidiano, la professionista romana ha rivelato che le piacerebbe alzare l’asticella e che non disdegnerebbe di condurre il Festival di Sanremo. “Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo“, ha concluso la donna.