Jessica Antonini ironizza sulla prima tronista transgender: “So chi potrebbe scendere a corteggiare“ (FOTO)

Jessica Antonini torna a far parlare di sé

Nelle ultime settimane l’ex tronista Jessica Antonini è finita al centro del gossip per essersi lasciata col fidanzato Davide Lorusso, scelto al Trono classico di Uomini e Donne. ma la cosa che ha fatto arrabbiare parecchio il popolo del web e i suoi stessi fan è che la ragazza, per mezzo stampa, ha dato letteralmente del gay all’ex.

“Lui è gay, ma ancora non lo sa“: asserito la giovane. Un botta e risposta che sui social network dura da un bel po’. Ma nelle ultime ore lei è tornata a polemizzare tirando in ballo la notizia che una transgender possa approdare nel dating show di Maria De Filippi.

L’ex tronista accusa Davide Lorusso

Dopo essersi lasciata con Davide Lorusso, l’ex tronista Jessica Antonini ha dato del gay al suo ex facendo un tentativo di outing che è più sembrato un brutto modo per vendicarsi di una delusione amorosa.

“Davide è un grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”, ha dichiarato la ragazza in un’intervista concessa al magazine Nuovo Tv.

Successivamente, l’ex corteggiatore ha negato qualsiasi tradimento ad Uomini e Donne Magazine: “Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”.

Jessica Antonini e i suoi commenti sulla notizia della tronista transgender

Qualche giorno fa, in rete si è diffusa a macchia d’olio la notizia che vedrà sul trono classico di Uomini e Donne una ragazza transgender. A quel punto l’ex tronista Jessica Antonini ha deciso di commentare il tutto su Instagram. “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare“.

Specificando dopo: “E’ chiaro [a chi mi riferisco, ndr] ma non è scritto. Comunque nessuno si strappa i capelli. Già detto: ho bisogno di un uomo non di un senza palle“, ha concluso la giovane: Ecco le foto in questione: