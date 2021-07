Sonia Bruganelli, la piccante rivelazione: “Se Paolo Bonolis ci prova, mi parte l’embolo”

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip 6

Come tutti ben sanno, in autunno insieme ad Adriana Volpe, l’imprenditrice Sonia Bruganelli sarà l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5ncondotto da Alfonso Signorini dovrebbe ripartire il 13 settembre.

Secondo la moglie di Paolo Bonolis, intervistata recentemente dal Corriere della Sera, lei sarebbe stata scelta come opinionista per una ragione ben precisa: “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”. ma le dichiarazioni della donna si sono spostate ad altre argomentazioni, anche più piccanti.

La confessione privata sul marito Paolo Bonolis

Intervistata dal Corriere della Sera, parlando poi della sua vita privata, Sonia Bruganelli ha confessato anche quali siano i consigli principali che le giungono dal marito, Paolo Bonolis. “Soprattutto uno: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”, ha detto la proprietaria di SDL 2005.

Mentre, sul suo rapporto di coppia col conduttore di Avanti un altro, ha rivelato: “Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè. Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”.

Sonia Bruganelli parla del GF Vip 6 e della polemica legata al jet privato

A quanto pare, il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6 sarà solo una parentesi della sua carriera. “E’ una divagazione. Poi torno alla mia SDL 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro!”, ha fatto sapere Sonia Bruganelli al Corriere della Sera.

Mentre, sull’ultima polemica relativa al filmato in cui è sul suo jet privato insieme al collega ed amico Gabriele Parpiglia, Lady Bonolis ha asserito: “Beh l’ho fatto perché di solito in estate ci sono così poche notizie… In realtà sono loro che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”.