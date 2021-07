Al Bano fatto fuori da The Voice Senior: “Non me l’aspettavo”. Frecciata ad Antonella Clerici?

Al Bano e Jasmine Carrisi esclusi da The Voice Senior 2

Al Bano Carrisi è tornato a parlare di The Voice Senior e stavolta lo ha fatto tra le pagine di Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. “Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”: ha esordito in questo modo il cantautore di Cellino San marco all’esclusione a del talent show di Rai Uno.

Ad oggi non si conoscono ancora le ragioni di tale decisione, ma il 78enne salentino insieme a sua figlia Jasmine aveva dato una nuova prova di essere un vero leone. “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”, ha tuonato l’ex di Romina Power. E, nel frattempo, la sua quintogenita è di nuovo nelle classifiche musicali con l’ultimo singolo ‘Stikide’, ritmo reggaeton che interpreta insieme a Deny K e Kiko El Crazy.

La reazione del Maestro Carrisi

Nonostante non sia arrabbiato ma solo amareggiato, Al Bano a fatto capire che voleva continuare l’esperienza nel talent show di rai Uno condotto da Antonella Clerici. Infatti, lo ha ribadito recentemente al periodico diretto da Riccardo Signoretti.

“Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”, ha fatto sapere il leone di Cellino San Marco visibilmente deluso da tale decisione. Al suo posto e quello della iglia Jasmine Carrisi arriverà Orietta Berti. E alla collega, il 78enne pugliese ha detto: “Goditi questa nuova situazione”.

La vita sentimentale di Al Bano va a gonfie vele

E se sul lavoro Al Bano ha dovuto ingoiare dei rospi, basti pensare il rinvio dei suoi concerti, dal punto di vista sentimentale va tutto nel migliore dei modi. Infatti, la sua storia d’amore con la compagna Loredana Lecciso va benissimo, infatti, giorni fa hanno festeggiato i loro 21 anni insieme.

Anche Jasmine Carrisi, che si è affacciata da un paio d’anni nel mondo della musica, ora è molto felice per il successo raggiunto e per la sua relazione con il coetaneo Alessandro Greco. I suoi genitori, però, sono abbastanza esigenti e vogliono che la loro primogenita consegua una laurea. Infatti, da un anno è iscritta all’università IULM di Milano.