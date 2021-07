Gilles Rocca a Tommaso Zorzi, verità sul loro rapporto: “Mi stai proprio sul c***o”

Tommaso Zorzi e Gilles Rocca insieme in Sicilia

Nella serata di giovedì Tommaso Zorzi e Gilles Rocca hanno avuto modo di incontrarsi in un ristorante della Sicilia, dove entrambi al momento sono in vacanza. I due qualche mese fa hanno avuto una serie di battibecchi a distanza in occasione della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma dopo quelle incomprensioni, come sono i rapporti tra il rampollo e l’attore?

A togliere ogni dubbio ci ha pensato il romano, il quale ha condiviso una Storia su Instagram insieme all’opinionista. Nello scatto in questione il 26enne era seduto sulle gambe del regista e ovviamente quest’ultimo ha approfittato della situazione per fare la seguente battuta: “Mi sta proprio sul ca**o, ma tanto eh…”. Poi Gilles ha dato un bacio alla guancia di Zorzi facendo intendere che tra loro non si sono più rancori.

Nessun rancore tra i due

Dopo questo divertente siparietto, Tommaso Zorzi ha voluto prendere la parola e con il sorriso sulle labbra ha asserito: “Non puoi fare a meno di me…”. Ovviamente tutto documentato sulle Stories di Instagram dei due. L’attore romano Gilles Rocca ha sottolineato che nessuno deve mettere becco sul loro rapporto perché in realtà si vogliono bene veramente.

Quindi, tutto ciò che è stato riportato in rete queste settimane sono solo delle falsità. “E’ vero, non posso fare a meno di lui…Sciocchi…Ma voi cosa ne sapete? Noi ci vogliamo bene davvero…”, ha detto il regista. Immediatamente dopo quest’ultima ha chiesto al 26enne di dargli un bacio: “Dai dammi un bacino…”. Stando a tali reazioni sembra proprio che le litigate a distanza avvenute a L’Isola dei Famosi 2021 ormai è solo un ricordo lontano.

Gilles Rocca ironizza su un errore fatto da un giornalista

Successivamente, sempre sulle sue Stories di Instagram, Gilles Rocca ha condiviso uno stralcio di articolo in cui parla delle sue vacanze. Tuttavia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 si è accorto che il giornalista ha sbagliato il suo nome. Infatti, invece di scrivere Gilles Rocca ha usato Gioelles.

Per questo motivo l’attore e regista capitolino ha scherzato su questa cosa domandando a tutti coloro che lo seguono sul noto social network di essere chiamato da oggi in poi in quella maniera: “E da oggi chiamatemi Giolles…”.