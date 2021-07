Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la notizia che nessuno si aspettava

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la decisione che lascia tutti di stucco dopo 20 anni

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, sono una delle coppie di conduttori più amate della tv italiana. Lavorano insieme da più di 20 anni, hanno divertito intere generazioni di telespettatori. Sono stati al timone del programma comico Zelig le cui repliche vanno in onda sul canale 55 tutti i giorni. La notizia inaspettata e della quale saranno felici tutti i fan dell’uno e dell’altra, è che Zelig tornerà in onda su Canale 5 a breve. Una sorpresa che Mediaset ha voluto riservare al suo pubblico appassionato per il prossimo autunno.

La trasmissione comica tornerà a fare ridere il pubblico italiano festeggiando insieme i suoi 35 anni. Saranno trasmesse tre serate speciali, in occasione delle quali torneranno ad esibirsi alcuni dei comici più amati che sono diventati famosi su quel palco.

Un tuffo nel passato con gli artisti nati a Zelig

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non potranno mancare e sarà anche per loro una grande emozione dato che dopo tanti anni e decine di esperienze diverse in Rai e non solo avranno modo di tornare insieme a Mediaset. Un tuffo nel passato che farà emozionare tutti e ridere in un periodo difficile. Parteciperanno allo show anche Aldo Giovanni e Giacomo, Ale e Franz.

Almeno per il momento non si conosce la data esatta del ritorno in tv di Zelig ma si sa già che si tratterà dei giovedì sera. In autunno ci saranno anche tanti programmi musicali che consentiranno al pubblico di ascoltare tanta bella musica in occasione di vari eventi musicali dedicati alle voci più belle tra cui Iva Zanicchi e Claudio Baglioni.

Zelig edizione covid 2020

Lo scorso anno Zelig è ripartito sul web dopo la pandemia. Per Claudio Bisio il 2020 è stato uno degli anni più difficili della sua vita, ha dovuto dire addio al lavoro, alle abitudini, ma soprattutto alla mamma morta a causa del covid. Poi è arrivata la proposta di riunire il cast di Zelig e dare avvio ad una edizione speciale, in streaming. Inizialmente il conduttore non era entusiasta dell’idea perché non è fiducioso dei programmi in streaming.

Poi ha deciso di accettare, insieme a lui anche Vanessa Incontrada; hanno condotto Zelig a distanza, i comici invece hanno realizzato i loro sketch ognuno dalla propria casa. Il programma ha avuto il compito di divertire il pubblico in streaming, ma anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i lavoratori dello spettacolo e gli artisti che si sono improvvisamente trovati in grave difficoltà a causa del covid.