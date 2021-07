GF Vip, che batosta per Alfonso Signorini che incassa un pesante no: “Nessuna trattativa”

Anna Oxa non parteciperà al Grande Fratello Vip 6

Qualche giorno fa Dagospia a pompa magna annunciava una clamorosa indiscrezione sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. In pratica, il portale web di Roberto D’Agostino annunciava una possibile trattativa della produzione con Anna Oxa. Inoltre, sul sito si parlava di un stretto convincimento da parte del conduttore Alfonso Signorini neo confronti della nota cantante di origini albanesi.

A quanto pare si tratta di un falso rumor visto che nelle ultime ore è giunta la secca smentita da parte dell’ufficio stampa dell’artista. Infatti, attraverso Instagram ha scritto: “Non ci sono mai state trattative…Anna Oxa non andrà al Grande Fratello Vip 2021/22…”. In poche parole la Oxa non varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è stato detto dallo staff.

La precisazione sulla cantante albanese

Sempre nel post condiviso su Instagram da parte dell’ufficio stampa di Anna Oxa, oltre a smentire la partecipazione della cantante al GF Vip 6 ha voluto fare anche una precisazione.

Nello specifico, è stato confermato che il conduttore Alfonso Signorini e tutto il suo staff hanno fatto pervenire all’artista di origini albanesi ben due proposte per partecipare alla prossima edizione reality show di Canale 5, nel cui cast sembra ci saranno tre principesse. Tuttavia la Oxa ha declinato l’invito: “Ci sono state solo due proposte, ma non ci sono e non ci saranno mai trattative…”.

L’ufficio stampa di Anna Oxa fa una confessione

Sempre nel medesimo post su Instagram, l’ufficio stampa di Anna Oxa ha condiviso una foto che mostra un articolo in cui è stato fatto presente ai seguaci che la cantante albanese non è adatta ad un reality show come il Grande Fratello Vip.

“Non adatta per soddisfare le aspettative del programma…”, si legge sul noto social network. Quindi, gli autori e Alfonso Signorini dovranno concentrarsi su qualche altro personaggio famoso molto forte dato che la Oxa ha declinato l’invito.