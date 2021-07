Alessandra Mastronardi colpita da un grave lutto (FOTO)

Alessandra Mastronardi, il messaggio social in ricordo della cugina

Alessandra Mastronardi giovane attrice de I Cesaroni, sta vivendo un momento difficile a causa di un grave lutto che l’ha colpita nelle scorse ore. E’ deceduta la cugina Valentina De Icco a causa di una malattia che la famiglia ha voluto tenere segreta. Adesso dopo la scomparsa, Alessandra ha voluto renderle omaggio con un ricordo pubblico su Instagram.

Nel corso della serata di ieri ha pubblicato un messaggio in cui si rivolge direttamente alla 32enne scomparsa per sclerodermia. Scrive che mentre adesso la cugina è libera di correre felice senza il peso della malattia, senza l’imbarazzo che la accompagnava da mesi e la fatica, loro sono rimasti soli raccolti nel dolore e nella solitudine. (Continua dopo la foto)

Cos’è la Sclerodermia? Info sulla patologia

La sclerodermia è una patologia caratterizzata da fibrosi ovvero da ispessimento degli organi interni e della cute. Nel corso della malattia possono verificarsi alterazioni dei vasi di piccolo calibro oltre che importanti anomalie del sistema immunitario. Valentina lottava contro la patologia sin dall’adolescenza. Per questo motivo Alessandra nel lungo messaggio dedicatole scrive che è stata un esempio per tutti e che chiunque dovrebbe prenderla come modello di vita.

Bisogna godere di ogni attimo e ridere più forte dinanzi i problemi. Poi la promessa di divertirsi anche per lei, di dedicarle ogni momento di felicità e di allegria. L’addio a Valentina è avvenuto ieri giovedì 22 luglio, presso la parrocchia di San Nicola a Giugliano, vicino Napoli. Era una ragazza ricca di fede con tanta forza e pazienza.

Avrebbe voluto vincere la sua battaglia, ce l’ha messa tutta ma la patologia è stata più forte di lei. Per concludere il post la Mastronardi ha condiviso una foto in cui la giovane donna si mostra felice e spensierata, al mare, mentre osserva l’orizzonte. Alessandra vuole ricordarla in questo modo, felice. Soltanto il suo sorriso può aiutare lei e la sua famiglia a superare un momento tanto difficile e doloroso.

I futuri progetti sentimentali e lavorativi

Alessandra, nonostante tutto, può reputarsi fortunata, perchè al suo fianco c’è il compagno Ross McCall che sarà a breve anche il marito. In queste settimane il pubblico ha avuto modo di rivederla nell’interpretazione del personaggio “Eva” su Mediaset Extra dove vanno in onda le vecchie puntate in replica.

Ha recentemente interpretato Lucrezia Donati nella serie “I Medici” e durante il prossimo autunno vestirà i panni della famosa Carla Fracci venuta a mancare da qualche mese appena.