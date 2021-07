Ainett Stephens al GF Vip, il ritorno della Gatta Nera

Ainett Stephens pronta a partecipare al reality Gf Vip

Ainett Stephens potrebbe tornare in televisione dopo anni di assenza; la conosciamo come ‘La Gatta Nera’ del Mercante in fiera. Oggi il nome della modella è stato affiancato al reality Mediaset Gf Vip. Il Grande Fratello ha attirato già l’attenzione dei più che fremono per conoscere i nomi dei concorrenti anche se all’inizio manca ancora parecchio. Il Grande Fratello dovrebbe vedere l’addio in autunno più o meno a metà settembre ma per il momento non c’è certezza.

Anche quest’anno al timone della trasmissione ci sarà Alfonso Signorini chiamato a replicare il successo del tutto inaspettato dell’ultima stagione. Nonostante la pandemia il reality ha avuto un grande seguito tra i telespettatori, ha raggiunto l’apice del successo merito sia dei concorrenti che del conduttore. Insieme hanno tenuto compagnia ai telespettatori costretti a rimanere in casa a causa del covid.

La Gatta Nera è tra i probabili concorrenti del Gf Vip 2021

Quest’anno il cast non è ancora stato svelato anche se sono già venuti fuori alcuni nomi ufficiosi che vedono nella casa del Grande Fratello Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. La modella venezuelana non è nuova conoscenza del piccolo schermo italiano; ha partecipato al game show di Pino Insegno, il Mercante in Fiera dal 2006 al 2009 ricoprendo il ruolo della ‘Gatta nera‘.

Il nuovo Grande Fratello Vip potrebbe riservare al pubblico parecchie sorprese partendo dall’ipotesi che oltre Ainett potrebbe essere presente anche Alex Belli. Protagonista di ‘Cento Vetrine’ e ‘Furore’ ha preso parte a reality come ‘Temptation Island Vip 2‘, ‘L’Isola dei Famosi‘ e ‘Ballando con le Stelle‘. Lui è certo che farà discutere come la Gatta Nera con la sua personalità prorompente ed il carattere esuberante.

Altri nomi che darebbero certamente di che parlare sono Andrea Casalino, Walter Zenga e Toto Schillaci, i due indimenticabili calciatori anni 90. Nelle ultime settimane era stato inserito nella lunga lista di concorrenti del Gf Vip anche Melissa Satta che ha però smentito affermando che mai entrerebbe in casa consapevole di dover lasciare solo il figlio Maddox del quale sentirebbe la mancanza.

Vita privata di Ainett e ultime notizie

Secondo recenti dichiarazioni della diretta interessata, Ainett Stephens è sposata con Nicola Radici, volto nuovo per la tv italiana ma noto e ricco imprenditore e dirigente calcistico di origini bergamasche.

I due sono stati fidanzati per ben 9 anni, si sono sposati qualche anno fa, nel settembre del 2015 con una cerimonia privata alla quale hanno partecipato soltanto pochi intimi. Di lei si sa pochissimo.