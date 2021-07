Uomini e Donne, Alessia Cammarota sbotta: “Influencer è un vero lavoro, non è semplice”

Alessio Cammarota e il suo lavoro di influencer

Una delle protagoniste assolute del Trono classico di Uomini e Donne è stata Alessia Cammarota. Quest’ultima è uscita dal dating show di Maria De Filippi con Aldo Palmeri. A distanza di alcuni anni dalla loro esperienza nel programma di Canale 5, l’ex tronista è l’ex corteggiatore hanno messo su famiglia e sono diventati genitori di due splendidi bambini. Da qualche tempo la ragazza si divide tra il lavoro di mamma e influencer.

Infatti, grazie alla popolarità raggiunta con quella partecipazione al format mariano, la giovane ha un folto numero di follower di Instagram. Per tale ragione intrapreso questo tipo di attività e in un recente botta e risposta con tutti coloro che la seguono, la Cammarota ha sbottato asserendo che quello che fa sui social è un vero e proprio lavoro, e non molto facile da gestire.

L’ex volto di U&D spiega in che cosa consiste essere influncer

Gran parte di coloro che escono dal Trono classico di Uomini e Donne, una volta fuori e con un folto numero di follower, intraprendono la carriera di influencer. Per questo motivo Maria De Filippi per la prossima edizione di Uomini e Donne vuole volti semplici e che non ambiscono a questi obiettivi. Una professione che non molti apprezzano, anzi credono che non si tratti di un lavoro vero e proprio.

Per gran parte del popolo del web è molto semplice realizzare dei video e foto da condividere successivamente su Instagram. A tal proposito, dunque, Alessia Cammarota dopo una serie di accuse ricevute ha deciso di rompere il silenzio. Infatti, la ragazza ha ammesso che quello dell’influencer è una vera professione a tutti gli effetti, spiegando ai seguaci anche come funziona svolgere tale lavoro.

Alessia Cammarota sbotta su Instagram

Sfogandosi su Instagram, Alessia Cammarota ha detto: “Come lavoro viene preso sottogamba ma è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro”. Ma non è finita qui, la dolce metà di Aldo Palmeri ha confessato anche come si svolge questo tipo di lavoro, confessando che frequentemente gli influencer si ritrovano a lavorare con piccole o grandi aziende, con le quali sono sempre a stretto contatto.

“Ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi. Non pensate sia tutto così semplice e facile”, ha continuato l’ex protagonista del Trono classico di Uomini e Donne.