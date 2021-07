Fedez scatena il caos sui social: “Sono esperto di rapporti durante la gravidanza” (FOTO)

Fedez finisce ancora una volta al centro delle polemiche

Recentemente Fedez è tornato per l’ennesima volta al centro dell’attenzione mediatica non per una nuova denuncia da parte del Codacons, ma a causa di un suo particolare intervento al Muschio Selvaggio. In tanti, sembra abbiano frainteso una sua risposta riguardante i rapporti intimi durante la gravidanza. Affermazioni che in pochissimo tempo hanno scatenato una serie di critiche sui vari social network.

Nello specifico, durante la messa in onda dell’ultimo appuntamento dello podcast dedicato a temi di cultura e società, che con il marito di Chiara Ferragni erano presenti anche Massimo Boldi e Myss Keta.

In quella circostanza il rapper milanese ha replicato alla lamentela di una sostenitrice. Quest’ultima lamentava il fatto che da quando aspetta un bambino, suo marito non vuole più andare avere rapporti con lei. A quel punto il cantante, facendosi passare per un vero esperto del caso, ha dato la colpa al pancione, che secondo lui metterebbe molta agitazione nell’uomo.

Fedez si dice esperto: la bufera online

Nella nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez parlando di questo argomento a detto: “Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione possa calare la libido. Vorrei dire a questa ragazza di non preoccuparsi, è normale. L’uomo, che rispetto alla donna non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti, quando vede questa pancia e sa che dentro c’è un essere vivente, un po’ si agita. Succede. Ci sta”. Ma l’intervento del marito di Chiara Ferragni in pochissimo tempo ha scatenato una vera e propria bufera sui social network. (Continua dopo il post)

Il chiarimento da parte del rapper milanese

Ovviamente Fedez non ha parlato in prima persona, per questo motivo sarebbe sbagliato parlare di una sua eventuale esperienza personale in questo campo. Quindi, i fan del rapper milanese hanno escluso un calo di voglia nei confronti dell’influencer e fashion blogger cremonese. Infatti lo stesso ex giudice di X Factor ha sottolineato, che essere esperto di qualcosa non significa per forza averlo sperimentato in prima persona.