Maria De Filippi, il retroscena sulla sua vita

Maria De Filippi la conduttrice amica del pubblico e dei giovani è così come la vediamo in tv

Maria De Filippi storica conduttrice Mediaset, i suoi programmi fanno battere il cuore di tutti sia dei giovani che degli adulti. E’ conosciuta per essere la conduttrice amica che ha aiutato migliaia di ragazzi dando loro un’opportunità di crescita, di farsi conoscere e di sfondare in vari ambiti. Dalle sue mani e dai suoi programmi sono usciti talenti come Alessandra Amoroso, Emma e molti altri.

Di lei parlano tutti bene; recentemente lo ha fatto anche Pamela Camassa la fidanzata di Filippo Bisciglia suo collaboratore e conduttore di una delle tante trasmissioni della De Filippi Temptation Island. Pamela ha affermato che Maria a telecamere spente è come la vediamo in tv, non ha paura di mostrarsi com’è, non indossa maschere e non nutre stima nei confronti di chi lo fa.

La storia d’amore con Bisciglia: Maria è testimone del reale sentimento

La popolare soubrette ha parlato della storia d’amore con Filippo Bisciglia, raccontando dei retroscena che hanno a che fare proprio con lei. Le due super donne hanno avuto modo di conoscersi bene stando a stretto contatto durante il periodo in cui la Camassa ha partecipato ad Amici Celebrities.

In quel contesto ha conosciuto una Maria totalmente trasparente. Con questo suo modo di fare la conduttrice è arrivata dritta al cuore della gente, probabilmente la chiave del successo è questa. Non si è mai comportata da star, appare una donna comune, straordinaria. L’amicizia tra loro due è nata anche grazie a Filippo.

Lei è la testimone del loro amore perchè ha visto nascere il sentimento, lo ha visto crescere e poi diventare stabile. Oggi sono felicissimi, il matrimonio non è in cima ai loro pensieri poichè almeno per adesso non ne sentono la necessità. Al giornalista che le chiede se un giorno vorrebbe avere Maria come testimone di nozze risponde che tutto è ancora da valutare dato che il matrimonio è parecchio lontano per loro.

Maria è una grande lavoratrice

Maria De Filippi è una donna che lavora 25 ore su 24, questo è ciò che ha detto di lei Filippo. E’ sempre presente anche quando non lo è fisicamente, una mano sicura sulla spalla anche durante la registrazione di Temptation Island.

Per esempio quando la sua troupe è in Sardegna, lei rimane a Roma ma vuole essere aggiornata passo passo sull’evoluzione del programma.