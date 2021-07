Isola dei Famosi, polemica per il gesto di Ignazio Moser: ”Assassino”

Miryea Stabile fa una confessione su Ignazio Moser

Sono trascorse alcune settimane dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15 che è stata vinta dallo Youtuber Awed. Una vittoria sofferta fatta di sacrifici fisici e psicologici trascorsi in Honduras e soprattutto con poco cibo. Tra i naufraghi che più hanno colpito i telespettatori di Canale 5, spunta il nome di Ignazio Moser, storico fidanzato della modella argentina Cecilia Rodriguez.

L’ex ciclista trentino ha fatto un percorso abbastanza intenso, nonostante sia arrivato nel reality show in secondo tempo. A distanza di mesi, a far scalpore sono le recenti dichiarazioni di Miryea Stabile, che ha confessato un retroscena che riguarda proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

L’ex ciclista trentino ha fatto quel gesto per fame

In una recente reunion con Ignazio Moser e Isolde Kostner, l’ex Pupa Miryea Stabile ha rivelato di aver visto l’ex ciclista trentino uccidere una razza, nonostante fosse stato avvertito di non farlo. Il motivo? Ovviamente per mangiarla in un momento di grande fame.

“Una volta ha ucciso una razza e non è mai andato in onda Gliel’avevo detto io che non poteva, è proprio un assassino!”, ha fatto sapere l’ex naufraga bresciana visibilmente furiosa. Come prevedibile, il fidanzato di Cecilia Rodriguez è finito al centro delle polemiche, infatti in poco tempo ha ricevuto delle pesanti critiche e insulti sui social network.

Ignazio Moser si difende dalle accuse

A quel punto Ignazio Moser ha deciso di rompere il silenzio difendendosi a spada tratta. Infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha spiegando di essere stato spinto ad arrivare a tanto a causa della grande fame. Nonostante le scuse, il popolo del web non lo ha perdonato.

Archiviata la bufera causata dalle confessioni di Miryea Stabile, il compagno di Cecilia Rodriguez ha conosciuto la nipotina appena nata Luna Marì, per poi passare alcuni giorni di relax in famiglia in occasione del compleanno della madre Carla.