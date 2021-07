Ex ballerino di Amici in arresto cardiaco: “Sono morto per un secondo, il cuore ha smesso di battere” (VIDEO) 

Santo Giuliano ha rischiato la vita

In queste venti edizioni di Amici di Maria De Filippi sono passati numerosi aspiranti cantanti e ballerini. Ovviamente è quasi impossibile ricordarli tutti. Nelle ultime ore Santo Giuliano, ex ballerino della scuola televisiva di Canale 5 è tornato al centro dell’attenzione.

Infatti, recentemente il ragazzo ha condiviso su Instagram una clip in cui racconta di aver subìto un arresto cardiaco e di essser morto per un secondo. “Ora mi hanno spostato dalla camera intensiva a quella normale, sono ancora sotto controllo. Ho deciso di fare questo video per testimoniare, magari è d’aiuto a chi ha sintomi come i miei”, ha fatto sapere l’ex volto del talent show mariano.

Il drammatico racconto di Santo Giuliano su Instagram

A quanto pare, a far venire un arresto cardiaco al ballerino di Amici Santo Giuliano sarebbe stata un’infezione al miocardio. E stando a quanto riferito lui su Instagram, sembra che gli sia venuta in seguito alla prima dose di vaccino Pfizer.

“Il 15 luglio ho fatto la prima dose di Pfizer ed il 16 ho iniziato ad avere la febbre, fino al 17. Il 18 la febbre si è un po’ abbassata. Il 19, la sera, ho iniziato a sentire un dolore forte al petto, come una pressione fortissima. Mi mancava il respiro. Poi mi sono venuti i dolori ai denti ed ho chiamato l’ambulanza che mi ha fatto un elettrocardiogramma. Avevo valori regolari, mi hanno così consigliato di andare in ospedale per un controllo ma ho rifiutato”.

Il drammatico racconto del ragazzo è continuato così: “Il giorno dopo sono andato a lavoro, ma nel pomeriggio il mio direttore mi ha detto ‘vai all’ospedale, non ti vedo bene’. Quando sono andato i valori li avevo normali, ma dal prelievo del sangue si sono accorti che avevo valori sballati. Così hanno chiamato un cardiologo che mi ha fatto un angiogramma. Il cuore stava bene”. (Continua dopo il video)

Santo Giuliano: “Il mio cuore si è fermato”

Sempre attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, lex allievo di Amici di Maria De Filippi ha spiegato anche che ad un certo punto il suo cuore si è fermato per qualche secondo.

“Ma ho cominciato a sentirmi male ed il cuore si è fermato. A quel punto mi hanno iniettato della adrenalina e mi hanno fatto il defibrillatore. Da lì mi hanno tenuto monitorato: c’era un’infiammazione al muscolo del cuore, al miocardio, dovuto al vaccino. I dottori mi hanno detto che non posso fare la seconda dose. Sono morto per un secondo. La mia testimonianza non è per dirvi di non farvi il vaccino, anzi, non sono contro”, ha concluso Santo Giuliano.