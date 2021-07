Soleil Sorge è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6

Soleil Sorge concorrente del GF Vip 6

Sono mesi ormai che Alfonso Signorini e gli altri autori del Grande Fratello Vip sono al lavoro per la realizzazione della sesta edizione del reality show di Canale 5. In queste ultime settimane il cast del GF Vip 6 sta iniziando a prendere forma. Infatti, recentemente Dagospia ha fornito i primi nomi dei concorrenti ufficiali. A settembre nella casa più spiata d’Italia troveremo: Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

Ma nelle ultime ore si è aggiunto un altro personaggio televisivo, ovvero Soleil Sorge. Infatti, il portale web IGossip.it ha reso noto in anteprima che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà una delle inquiline del loft di Cinecittà.

Lo scoop sul Grande Fratello Vip 6

Come accennato prima, nelle ultime ore il sito internet IGossip ha rivelato in granfe anticipo il nome di un’altra concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di una ragazza che un paio di anni fa hs fatto un altro reality show, ovvero L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

“Soleil Sorgè è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica. Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”, si legge sul portale.

Le prime dichiarazioni di Sonia Bruganelli

E a proposito di GF Vip 6, qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha rilasciato una lynga intervista al Corriere della Sera dove ha annunciato che sarà la prossima nuova opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me. È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“, ha asserito la moglie di Paolo Bonolis.