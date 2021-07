Antonella Elia fatta fuori dal GF Vip annuncia il suo ritorno in tv: “Sto registrando un programma bellissimo”

L’annuncio di Antonella Elia su Instagram

Aria di cambiamenti per Antonella Elia. Infatti, la soubrette è pronta per iniziare una nuova avventura televisiva. Tagliata fuori come opinionista del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Pietro Delle Piane ga fatyo sapere di essere a lavoro su un nuovo programma tv che lei stessa definisce molto bello.

Per questo motivo, vattraverso il suo account Instagram con grande entusiasmo e felicità ha annunciato: “Sto registrando un programma bellissimo”. Tuttavia, l’ex ragazza di Non è la Rai non ha fornito ulteriori dettagli e memmeno la data e il canale dove il format andrà in onda. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna sul noto social network.

L’ex opinionista del GF Vip non fornisce altri dettagli

Sempre sul suo profilo Instagram, Antonella Elia ha continuato così il suo annuncio: “Ancora purtroppo non vi posso parlare ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi!”.

Quindi, dopo due anni al Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista, da settembre non la vedremo più nel reality show di Alfonso Signorini. Infatti, al suo posto e quello di Pupo troveremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Nonostante questa esclusione, la soubrette sarà lo stesso impegnata sul piccolo schermo. Anche se era felice per l’annuncio dato sul noto social network, la donna non ha dato altri indizi su questo nuovo programma tv. Tra i vari fan che hanno mrsso like al post anche Guenda Goria.

Antonella Elia e il bon pentimento su Samantha De Grenet

Qualche settimana fa Antonella Elia è stata ospite a Rai Due mel programma televisivo di Francesca Fragnani, Belve. In quell’occasione la padrona di casa ha chiesto alla soubrette in che rapporti è con Samantha De Grenet e se le ha chiesto scusa dopo l’accesa discussione avuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex opinionista senza giri di parole ha affermato di non essersi pentita di aver fatto quelle battute pungenti sulla collega.