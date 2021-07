Giulia Salemi scatenata, lo ha fatto al compleanno di Alberto Urso: “Impazzisco”

Giulia Salemi golosa al compleanno di Urso

Qualche giorno fa l’ex allievo di Amici Alberto Urso ha compiuto gli anni. Per l’occasione il cantante ha fatto una festa tra cui anche Giulia Salemi. Insieme a quest’ultima c’era anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli e altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.

Per i sui 24 anni il ragazzo messinese ha scelto una location da sogno e un menù davvero goloso. Per tale ragione, l’influencer italo-persiana alla vista di un piatto di ravioli ha esclamato: “Impazzisco”. In questo caso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha messo da parte la dieta rivelando ai follower che ha fatto il bis col primo piatto. In poche parole si è lasciata andare ad una serie di peccato di gola.

L’influencer incontra dopo mesi Maria Teresa Ruta

Sempre su Instagram, oltre a far sapere ai follower di essere stata al compleanno di Alberto Urso, l’ex gieffina Giulia Salemi ha fatto un’altra confidenza. In pratica, l’influencer italo-persiana ha detto di aver rivisto Maria Teresa Ruta dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

“È una una persona speciale e mi fa fare veramente un ritorno nella casa anche perchè non è cambiata niente è sempre la stessa unica e inimitabile”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Poi la figlia di Fariba Tehrani ha voluto ricordare ai tutti coloro che la seguono sui social che anche l’amica ha lanciato un tormentone estivo: ovvero il brano “Mi sveglio ballando”.

Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi ricordano il GF Vip 5

In occasione del loro incontro, Maria Teresa Ruta rivolgendosi a Giulia Salemi le ha detto: “Al Grande Fratello Vip eravate tutti furibondi al mattino”. A quel punto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha confermato le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Ammettendo che quest’ultima era l’unica a svegliarsi con il sorriso all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, spesso la positività della donna finiva per essere fraintesa e dar fastidio ad alcuni compagni d’avventura.