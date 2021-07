Temptation Island, Andrea Celentano chiede a Raffaela di sposarlo: arriva il sì (VIDEO)

Nozze per un’ex coppia di Temptation Island 5

E mentre su Canale 5 sta andando in onda l’edizione 2021 di Temptation Island, recentemente un’ex coppia del reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha annunciato le nozze. Stiamo parlando di Andrea Celentano e Raffaella Giudice, due ragazzi napoletani che parteciparono nella quinta edizione del programma mariano.

La coppia, dopo aver superato questa esperienza televisiva uscendo insieme, ha scelto di coronare il loro sogno d’amore. Infatti, lui e ha spiazzato la donna che ama con una proposta di matrimonio che l’ha lasciata a bocca aperta e soprattutto commossa.

Andrea e il percorso con Raffaella

Nello specifico, la proposta di matrimonio da parte di Andrea nei confronti di Raffaela è stata immortalata dai presenti e poi condivisa sui loro rispettivi profili social. Infatti, un’agenzia specializzata ha realizzato tutto nel minimi dettagli, per rendere unico quel momento tra i due ex protagonisti di Temptation Island 5.

Chi ha seguito quella edizione ricorderà sicuramente che il percorso dei due ragazzi non è stata per nulla facile. Soprattutto lui si è dato da fare un po’ troppo con la single Teresa Langella, che poi quest’ultima è diventata una tronista di Uomini e Donne. Nonostante un mezzo tradimento, Andrea ha ammesso i suoi sbagli chiedendo umilmente scusa alla donna che ama e che ora vuole sposare.

Andrea fa una proposta di matrimonio a Raffaella

Dopo l’esperienza a Temptation Island 5 Raffaela ha dato una seconda possibilità ad Andrea Celentano. Infatti quest’ultimi hanno lasciato il falò di confronto insieme, intenzionati a ripartire da capo e continuare la loro storia d’amore. A distanza di dieci anni il ragazzo le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il giovane ha organizzato una serata a sorpresa per la donna che ama che, nel momento in cui si è resa conto che si trattava di una proposta di nozze, si è messa a piangere per la forte emozione. Qual’è è stata la sua risposta? “Sto ancora realizzando ma ovviamente gli ho detto sì”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island.