Enrico Silvestrin le rivelazioni sulla setta macrobiotica

Enrico Silvestrin, dichiarazioni su un evento strano della sua vita

Enrico Silvestrin, uno tra i conduttori più amati di Mtv, si è lasciato andare ad un lungo sfogo a Mattino Cinque ed ha raccontato l’esperienza di qualche anno fa avuta con una setta macrobiotica. Da giovanissimo si è avvicinato ad un tipo di alimentazione che lo incuriosiva, nulla lasciava pensare però che dietro tutto ci fosse una reale setta.

Con l’andare avanti del tempo Silvestrin è riuscito a conoscere la natura del gruppo mediante l’atteggiamento settario adottato dalle persone che c’erano dentro. Per chi non conoscesse l’alimentazione macrobiotica, si tratta più che altro di uno stile di vita arrivato in Italia dal Giappone.

La teoria è che quando si ha la giusta acidità del sangue e si riesce a mantenerla equilibrata il metabolismo funziona benissimo. Proprio per questo Silvestrin ai tempi era riuscito a pesare 68 chili, era parecchio magro ma si sentiva bene. Adesso ne pesa 80. Non rinunciava nè al pranzo nè alla cena. Riusciva a dimagrire perchè sapeva cosa mangiare. Il problema infatti risiedeva soltanto nei comportamenti che venivano adottati nei centri, nelle situazioni strane che si venivano a creare quando si parlava dell’effetto curativo della macrobiotica. Il conduttore rivela di aver portato dentro anche la mamma ammalata di cancro.

Chi è Enrico Silvestrin, informazioni sulla sua carriera

Classe 1972, attore, conduttore televisivo e radiofonico dal Novanta ad oggi. Raggiunge il massimo successo negli anni Duemila. Nasce a Roma nel quartier Talenti, studia e consegue il diploma presso il Liceo Orazio di Roma, si iscrive al corso di Laurea in Lettere dell’Università di Roma La Sapienza ma non porta a termine gli studi. La forte passione per la musica lo conduce dritto a Londra dove già a metà anni 90 diventa il primo VJ italiano conduttore di Mtv, The Afternoon Mix, Hanging Out, Hitlist Italia e Hits Non Stop. Si registrano tantissimi ascolti alla guida di Hanging Out e MTV Select.

Nel 1998 viene scelto per fare parte del cast del film Amiche Davvero, nel 2001 viene scelto per collaborare ancora una volta con Gabriele Muccino, nel film L’ultimo bacio ma sta già registrando le puntate della serie Via Zanardi 33. Al suo posto diviene protagonista Giorgio Pasotti che interpreta il ruolo di Andrea.

La riservatezza alla base della sua vita, di lui si conosce pochissimo

Silvestrin è sempre stato una persona estremamente riservata per cui non ha mai parlato della sua vita privata. Di quella che è la sua famiglia si sa ben poco. Ha un figlio nato dalla relazione giunta ormai al termine con Emanuela Familiari. Del bambino non si conoscono informazioni.