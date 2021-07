Lady Kitty Eleanor Spencer, nipote di Lady D, convolerà a nozze in Italia

Lady Kitty Eleanor Spencer sta per sposare un imprenditore sudafricano

Lady Kitty Eleanor Spencer è pronta a convolare a nozze con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis e lo farà proprio in Italia. Si tratta della primogenita di Charles Spencer, nono conte Spencer, ovvero della nipote di Lady Diana, principessa del Galles, nonchè sorella di Charles.

La coppia ha scelto Villa Aldobrandini, meglio nota come Villa Belvedere, a Frascati. Lady Kitty ha festeggiato l’addio al nubilato insieme alle sue amiche a Firenze, poi si è spostata a Roma dove i paparazzi sono riusciti a scattarle qualche foto in fretta e furia. In verità le nozze con Michal Lewis, più grande del padre di Lady Kitty di 5 anni erano state pianificate per lo scorso anno. A causa dello scoppio della pandemia sono state posticipate.

I Reali potrebbero giungere in Italia nelle prossime ore

Molto probabilmente nelle prossime ore giungerà in Italia anche il resto della famiglia Reale, William e la consorte Kate Middleton, cugini della sposa. Voci di corridoio svelano che potrebbero essere presenti anche Harry e Meghan Markle, nonostante siano ormai ai ferri corti dopo le rivelazioni sulla famiglia inglese. Presente gran parte del mondo della moda poichè la Spencer lavora nel settore da anni ed è stata testimonial di Bulgari. Oggi lo è per Dolce & Gabbana.

La futura sposa ha postato su Instagram vari scatti durante il soggiorno in Toscana. In alcuni appare da sola, in altri in compagnia delle amiche. A quanto pare Firenze e tutta la Toscana sono presi di mira dai vip dato che poco tempo fa sono stati visti passeggiare Gwyneth Paltrow con il suo compagno Brad Falchuk, produttore e regista americano. (Continua dopo la foto)

Ma chi è Kitty Spencer?

Lady Kitty Spencer ha tante passioni, ama i gatti, la moda, le piace fare beneficienza e dedicare del tempo al prossimo. Ha scelto l’Italia come location del suo matrimonio perchè è qui che ha sfilato spesso, qui ha studiato storia dell’arte ed ha anche indossato i suoi gioielli preferiti.

In molti la mettono a confronto con la zia Lady Diana, d’altronde si somigliano parecchio. La pelle di porcellana e gli occhi sono del padre, il conte Charles Spencer, il fratello della principessa deceduta in giovane età. Le prime apparizione sulle passarelle più conosciute risalgono al 2017 con Dolce&Gabbana. La sfilata sulle rive del Lago di Como nel 2018 le ha dato una grossa opportunità di slancio nel mondo della moda.